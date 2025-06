COMMENTA E CONDIVIDI













Non è solo una corsa: è un viaggio epico nell’anima dell’Italia. La 1000 Miglia, simbolo indiscusso di creatività, ingegneria e stile italiani, il “museo viaggiante unico al mondo”, come Enzo Ferrari definì la corsa, torna dal 17 al 21 giugno 2025 per percorrere 1900 km da Brescia a Roma e ritorno, attraversando oltre 200 borghi e città, portando con sé oltre 400 vetture, veri capolavori di automobilismo storico: auto che sono opere d’arte in movimento, testimoni di un secolo di passione e innovazione.

Un percorso che attraversa l’Italia più autentica. L’edizione 2025 conFerma il format delle cinque giornate, ripercorrendo il tracciato “a otto” delle leggendarie edizioni anteguerra. Gli equipaggi attraverseranno Desenzano, Sirmione, Verona, Ferrara, Prato, Siena, Orvieto, Arezzo, Sansepolcro, San Marino, Fino alla costa toscana con il suggestivo passaggio all’Accademia Navale della Marina Militare a Livorno e Parma prima di rientrare a Brescia. Un viaggio che unisce città d’arte, borghi storici e paesaggi mozzafiato, celebrando l’Italia come culla di bellezza, ingegno e cultura.

La tappa di Roma: l’arrivo della leggenda nella Capitale. Il 18 giugno, la 1000 Miglia Farà tappa a Roma, regalando uno spettacolo unico ai cittadini e ai turisti. Le auto entreranno dalle ore 19 nella Capitale da via Cassia Veientana, proseguiranno su Corso Francia, Piazza Euclide e Viale delle Belle Arti (Galleria nazionale di Arte Moderna) per raggiungere il traguardo sportivo a Villa Borghese nei pressi della Statua di Goethe prima di concludere la tappa nell’iconica via Veneto, dove le auto sFileranno nel ricordo della Dolce Vita, accolte dall’entusiasmo del pubblico. Da qui, il percorso cittadino che si dirigerà verso Piazza Barberini, Via degli Annibaldi, Piazza del Colosseo, Viale delle Terme di Caracalla e Via Cristoforo Colombo e sai concluderà a Roma EUR per la sosta notturna. Il mattino seguente, il convoglio ripartirà alle 08.00 con il Controllo Orario di Via Rebecchini per proseguire verso la Via Salaria in direzione Nord.

La collaborazione con la Marina Militare: un ponte tra strada e mare. La presentazione ha anche ufficializzato la collaborazione tra 1000 Miglia e la Marina Militare Italiana, nata dall’incontro di due simboli dell’Italia nel mondo. Una partnership che celebra valori comuni: tradizione, orgoglio nazionale, spirito di avventura, eccellenza tecnica, amore per la sfida.

Ma la 1000 Miglia 2025 rinnova anche il suo impegno nel sociale sostenendo La Zebra ODV come charity partner ufficiale. Quest’anno, la staffetta simbolica tra Brescia e Roma sarà rappresentata anche da due ambasciatori d’eccezione: Iginio e Debora Massari che da sempre supportano e condividono i progetti della Charity. Due volti bresciani con un grande messaggio di solidarietà. Il progetto solidale ha l’obiettivo di contribuire all’acquisto del primo ecografo Supersonic MACH V4.2 installato in Italia, destinato all’Ospedale dei Bambini di Brescia – ASST Spedali Civili. Si tratta di una tecnologia all’avanguardia basata su ultraFast share wave e intelligenza artiFiciale, in grado di offrire diagnosi più rapide e precise, riducendo la necessità di biopsie invasive e migliorando concretamente la qualità delle cure pediatriche.