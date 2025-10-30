Nel terzo trimestre dell'anno il Pil non è cresciuto

Secondo la stima preliminare pubblicata dall'Istat il Prodotto interno lordo italiano è rimasto fermo nel terzo trimestre dell'anno: tra luglio e settembre ha segnato una variazione zero rispetto ai tre mesi precedenti e una crescita dello 0,4% nel confronto con il terzo trimestre di un anno fa.

"La variazione congiunturale è la sintesi di un aumento del valore aggiunto nel comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, di una diminuzione in quello dell’industria e di una stazionarietà in quello dei servizi. Dal lato della domanda, vi è un contributo negativo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto positivo della componente estera netta" spiega Istat.

Con questa variazione zero la crescita accumulata nel 2025 è dello 0,5%. Nel Def il governo ha previsto una crescita dello 0,5% per l'intero 2025: un obiettivo che può essere raggiunto con un altro trimestre a variazione zero.