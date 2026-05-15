Trasformare anzichè rottamare: Newtron dà una scossa al futuro della Vespa

Attraverso il retrofit e il rispetto per il design storico, l'azienda siciliana riqualifica in elettrico esemplari anche con 23 anni di età. Un’operazione di conservazione che unisce prestazioni e tecnologia

Esistono oggetti che appartengono all’industria, e altri che appartengono di diritto alla cultura collettiva. La Vespa Piaggio, senza ombra di dubbio, rientra nella seconda categoria, rappresentando da decenni il simbolo stesso del design italiano e della libertà di movimento. Per questo motivo, il progetto “Vespa Powered by Newtron”, presentato ufficialmente a Milano nei giorni scorsi, non può essere interpretato come una semplice operazione di elettrificazione o un banale aggiornamento tecnico. Si tratta, al contrario, di una raffinata operazione di conservazione evolutiva, un ponte ideale tra la memoria storica e un futuro necessariamente sostenibile.

L'idea di fondo è tanto semplice quanto rivoluzionaria nel panorama attuale: prendere un’icona, rispettarne profondamente la storia e aggiornarla tecnologicamente invece di destinarla alla rottamazione. Il progetto e la sua realizzazione sono di Newtron, il primo costruttore di sistemi di riqualificazione elettrica in Europa, 100% italiano (la sede operativa è a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina), certificato dal Ministero dei Trasporti e leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di riqualificazione elettrica, ingegnerizzazione, prototipazione e omologazione per auto, veicoli commerciali, industriali e scooter.

Il cuore pulsante dell’operazione-Vespa è il retrofit elettrico, una pratica oggi rigorosamente disciplinata dal Decreto Ministeriale 141 del 2022, che permette la trasformazione di veicoli originariamente termici in modelli elettrici omologati a tutti gli effetti. Newtron ha scelto di applicare questa normativa con una sensibilità industriale e una cultura estetica tutte italiane, evitando la strada del kit aftermarket improvvisato per abbracciare un vero protocollo di riqualificazione. Il claim scelto dall’azienda, “An icon never ends. It evolves”, sintetizza perfettamente l’approccio: la Vespa convertita mantiene intatta la propria identità visiva, la posizione di guida e quell’ergonomia che l’hanno resa celebre. Non c’è alcuna reinterpretazione futuristica forzata che ne snaturi le linee; rimane, a tutti gli effetti, una Vespa, ma con un’anima silenziosa e pulita.

La Vespa elettrica firmata Piaggio, in realtà esiste già da tempo. Qui si tratta di recuperare e trasformare invece esemplari "anziani" (comunque immatricolati dopo il 2003). Dal punto di vista tecnico, l'intervento è chirurgico. Il motore termico, il serbatoio e l'impianto di scarico vengono rimossi per lasciare spazio a un powertrain elettrico integrato con estrema precisione nella scocca originale. Il sistema utilizza un motore trifase a magneti permanenti alloggiato in un forcellone reticolare d’acciaio che ospita anche il controller. La trasmissione primaria è affidata a una cinghia HTD, mentre quella secondaria conserva la classica cascata d’ingranaggi originale. La gamma si articola su tre diverse configurazioni per rispondere a differenti esigenze d'uso. La versione d'ingresso da 11 kW con batteria da 3 kWh garantisce circa 80 km di autonomia e una velocità massima di 90 km/h, configurandosi come la soluzione ideale per l'utilizzo urbano. La variante intermedia mantiene la stessa potenza ma adotta una batteria da 4,5 kWh, portando l’autonomia fino a 120 km. Al vertice troviamo la configurazione da 14 kW, capace di toccare i 110 km/h e offrire prestazioni del tutto paragonabili a quelle di uno scooter da 300 cc, permettendo così spostamenti più rapidi anche su tratti extraurbani.

Su strada, la Vespa Powered by Newtron sorprende per la naturalezza della risposta. L’erogazione della coppia, immediata come in ogni veicolo elettrico, è gestita elettronicamente per risultare fluida e progressiva, evitando strappi ma garantendo ripartenze brillanti ai semafori. Un dato tecnico particolarmente significativo riguarda il peso: la versione elettrica pesa mediamente soltanto il 5% in più rispetto all'originale a benzina, un risultato straordinario che preserva la leggendaria maneggevolezza del mezzo. Anche la ricarica è stata pensata per la massima praticità: la batteria agli ioni di litio da 48 Volt promette fino a 5.000 cicli (circa otto anni di utilizzo intenso) e può essere ricaricata in circa quattro ore, anche attraverso le colonnine pubbliche grazie alla presa Mennekes Type 2. Tra le aggiunte funzionali più apprezzate spicca la retromarcia, un accorgimento tecnico raro nel mondo degli scooter ma estremamente prezioso nelle manovre di parcheggio negli spazi stretti delle città italiane.

Tuttavia, il valore aggiunto del progetto risiede nella sua filosofia di fondo denominata “Rethink Mobility”. Scegliere il retrofit significa riutilizzare invece di produrre il nuovo, estendere la vita utile di un oggetto esistente e abbattere oltre l’85% dei rifiuti rispetto alla produzione di un veicolo ex novo. È una forma di lusso consapevole, dove la valorizzazione intelligente prevale sull'acquisto compulsivo.

Anche il posizionamento economico riflette questa attenzione: il kit di conversione parte da 3.590 euro, mentre per chi desidera acquistare lo scooter completo e già riqualificato i prezzi oscillano tra i 7.590 e gli 8.990 euro, comprensivi di una garanzia sulle batterie fino a cinque anni o 100.000 km. In un mercato globale che spesso spinge verso una standardizzazione priva di carattere, la Vespa di Newtron rappresenta un’eccezione virtuosa, dimostrando che l'innovazione più intelligente è quella capace di proteggere e rilanciare il nostro patrimonio industriale. Non è solo uno scooter elettrico, è la dimostrazione che l'identità italiana può correre veloce verso il futuro senza perdere di vista le proprie radici.