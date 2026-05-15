Perché nessuno vi rubi futuro. Il messaggio del Papa ai giovani

C’è una frase che attraversa il discorso di Leone XIV alla Sapienza come una carezza e insieme come un grido: «Il futuro è ancora da scrivere e nessuno ve lo può rubare». In un tempo che sembra aver dichiarato guerra alla speranza, il Papa consegna ai giovani qualcosa di immenso: il diritto di non arrendersi. Ed è forse proprio questo, in fondo, il cuore del suo messaggio ai giovani: nessuno vi rubi il futuro. Non è stato un discorso accademico. Non una lezione. Non una visita protocollare. Alla Sapienza Leone XIV è entrato dentro la ferita di una generazione. L’ha guardata senza paura. E proprio per questo le sue parole dovrebbero attraversare il cuore di tutti i giovani. Perché il Papa ha dato voce a ciò che tanti ragazzi non riescono più nemmeno a dire. La stanchezza di dover essere sempre all’altezza. L’angoscia di sentirsi insufficienti. La pressione di una società che misura tutto in risultati, prestazioni, successo. Una società che trasforma la vita in una corsa feroce e il fallimento in una colpa. E una delle intuizioni più profonde del discorso del Papa è proprio questa: salvare i giovani dalla dittatura della velocità.

Restituire loro il diritto alla lentezza, al tempo che non produce ma custodisce, al silenzio che permette di capire chi si è davvero. In un mondo che consuma tutto immediatamente – relazioni, emozioni, perfino il dolore – Leone XIV sembra ricordare che la vita non è soltanto arrivare, vincere, superare gli altri. È anche sostare, ascoltare, attraversare il cammino senza perdere l’anima. Perché esiste un tempo dell’orologio che corre, ma esiste anche un tempo del cuore: quello in cui i ragazzi imparano a guardare fuori dal “finestrino” della propria vita e scoprono che crescere non significa diventare più duri, ma più profondi. Leone XIV ha parlato di tristezza. E lo ha fatto con una lucidità disarmante. «Molti giovani stanno male», ha detto. Parole semplici, ma enormi. Perché oggi il dolore delle nuove generazioni spesso viene banalizzato, ridotto a fragilità caratteriale o capriccio esistenziale. Invece il Papa ne ha riconosciuto il peso reale: le spirali d’ansia, il ricatto delle aspettative, la solitudine nascosta dietro vite apparentemente perfette.

Eppure Leone XIV non si è fermato alla diagnosi. Ha compiuto un gesto molto più profondo: ha restituito valore all’inquietudine. In un mondo che teme la sana inquietudine dei giovani e preferisce ragazzi silenziosi, efficienti e conformi, il Pontefice ha ricordato Sant’Agostino, «giovane inquieto», assetato di verità e bellezza. Come a dire che il cuore umano non nasce per accontentarsi. Che quell’inquietudine che tanti vivono non è una condanna, ma una domanda immensa di significato. È qui che il discorso diventa potentissimo. Perché il Papa dice ai giovani che non sono sbagliati se si sentono inquieti. Non sono perduti se sentono dentro un vuoto. Non devono vergognarsi delle loro fragilità. Anzi, proprio quella ferita può diventare l’inizio di una ricerca autentica, il rifiuto di vivere superficialmente, la fame di una vita vera. Poi il tono cambia ancora. E diventa quasi doloroso. Leone XIV allarga lo sguardo al mondo e parla della guerra. Non lo fa con linguaggio diplomatico, ma con la forza morale di chi vede l’umanità precipitare nell’abisso. Dice che viviamo in un mondo «storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra». Una frase tremenda. Perché prima ancora delle bombe, si stanno distruggendo le coscienze. Si costruiscono nemici, si alimentano paure, si abitua il cuore umano all’odio.

Ucraina, Gaza, Libano, Iran. Nel discorso del Papa questi nomi non sono scenari lontani, ma ferite aperte sul corpo del mondo. E Leone XIV denuncia con coraggio la follia della corsa al riarmo, smascherando l’illusione di chiamare “difesa” ciò che spesso prepara soltanto nuove distruzioni. Mentre aumentano le armi, diminuiscono gli investimenti nella scuola, nella sanità, nel futuro dei ragazzi. È una denuncia durissima. Ed è impossibile non sentirne il peso. Ma il Papa non consegna ai giovani la disperazione. Consegna una missione. «Siate artigiani della pace», dice. È forse l’immagine più bella dell’intero discorso. Artigiani. Non potenti. Non dominatori. Non vincitori. Artigiani: uomini e donne che costruiscono lentamente, con pazienza, usando le mani, il cuore, la fatica quotidiana. La pace, sembra dirci Leone XIV, non nascerà dai proclami dei governi, ma da giovani capaci di custodire la vita, di rifiutare il cinismo, di credere ancora nell’incontro umano. E allora tutto torna a quel messaggio iniziale: nessuno vi rubi il futuro. Perché oggi il vero rischio è proprio questo. Rubare il futuro ai giovani attraverso la paura. Attraverso una precarietà interiore che viene prima perfino di quella lavorativa. Attraverso la convinzione che nulla possa cambiare davvero, che sognare non serva più. Alla Sapienza, invece, Leone XIV ha detto che il futuro esiste ancora. Che la storia non appartiene alla morte. Che i ragazzi non sono nati per sopravvivere, ma per generare speranza. Ed è difficile ricordare, negli ultimi anni, parole così potenti e capaci di entrare nel cuore del nostro tempo.

Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, Sapienza - Università di Roma