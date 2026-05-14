La pugliese Mermec cede a Siemens le tecnologie ferroviarie

L'industriale pugliese Vito Pertosa, fondatore della Angelo Holding di Monopoli (Bari), ha firmato l'accordo per la cessione a Siemens di un perimetro di Mermec che comprende il business della diagnostica & data analytics. «L'operazione - indica Pertosa - mi aiuterà ad investire nelle altre società della mia holding industriale, oltre che sostenere le realtà del Mezzogiorno d'Italia che hanno bisogno di svilupparsi e dar vita a nuova occupazione di qualità». Mermec, fondata da Pertosa, è leader nel mondo nell'high tech per il settore ferroviario. La parte coinvolta nell'operazione ha registrato, nel 2025, ricavi per circa 430 milioni, con 1.700 collaboratori.

«Formalmente sono in pensione da 9 mesi, al momento la mia salute non è delle migliori, i miei figli hanno la loro strada autonoma con le loro aziende», dice Vito Pertosa, fondatore di un gruppo industriale high tech leader nelle tecnologie per le ferrovie, per poi aprire nuove frontiere fino all'aerospazio, dagli aerei da turismo in fibra di carbonio ai satelliti. «Per questa ragione - spiega - ho cercato un gruppo molto solido nel settore, per garantire un futuro sereno ai miei bravi colleghi, che hanno contribuito a rendere Mermec la realtà che è oggi, ovunque essi siano. Entrare a far parte di Siemens offrirà loro una realtà globale, fortemente orientata all'innovazione e alla crescita sostenibile».

«Quella di oggi è una tappa rilevante per il gruppo Angelo Holding», dichiara Ruggiero Delcuratolo, manager di Angelo Holding: «Firmiamo - afferma - un accordo importante per Mermec, la società storica del gruppo, leader mondiale nel business della diagnostica & data analytics, presente in Italia nel segnalamento, nell'elettrificazione, nelle telecomunicazioni per il settore ferroviario. Unire Mermec al Gruppo Siemens può rappresentare per le sue persone, un ulteriore punto di partenza per proseguire in contesti sempre più sfidanti. Pur di dare notizie, sono circolate delle indiscrezioni su alcuni media, non corrette per valori, perimetro, dipendenti», evidenzia Delcuratolo: «Angelo Holding, dopo il closing previsto entro fine anno, manterrà complessivamente circa 1.500 persone. Pensiamo che questa operazione possa portare benefici per tutti».

Siemens, tramite Siemens Mobility, ha acquisito «attività chiave di Mermec per rafforzare il proprio portafoglio globale di tecnologie ferroviarie». Una operazione che per il gruppo tedesco consente una «espansione della presenza industriale di Siemens Mobility in Italia» nel segnalamento ferroviario, di cui è leader mondiale; un «rafforzamento significativo - recita una nota del gruppo - del portafoglio diagnostico globale di Siemens Mobility», un «contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi di crescita del fatturato; all'interno del target range di crescita del margine di Mobility, entro il secondo anno dal closing». Il sito di Matera «diventerà un polo industriale per la diagnostica di nuova generazione». Nel complesso, «l'operazione - fa sapere Siemens - rafforzerà significativamente il portafoglio ferroviario globale. Le parti hanno concordato di non divulgare i termini finanziari. Combinando l'expertise tecnologica e l'accesso al mercato di Mer Mec con la presenza globale e la leadership tecnologica di Siemens Mobility, rafforzeremo le nostre competenze. Questo passo amplia la nostra presenza industriale in Italia, nel business di segnalamento, nel quale siamo leader mondiali, e migliora significativamente il nostro portafoglio globale di diagnostica», commenta il ceo di Siemens Mobility, Michael Peter. Le attività dell'azienda pugliese che passano a Siemens «offrono servizi ai propri clienti in oltre 70 Paesi».