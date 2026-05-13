Stellantis entra nella WCM: l’eccellenza industriale punta su efficienza e persone

Il Gruppo aderisce all’organizzazione internazionale che promuove il "World Class Manufacturing". L'obiettivo è eliminare gli sprechi e migliorare la qualità negli stabilimenti

Non è solo una questione di bulloni e catene di montaggio, ma di come si progetta il futuro del lavoro in fabbrica. Stellantis compie un passo significativo nel percorso verso l’ottimizzazione industriale annunciando l'ingresso ufficiale nella World Class Manufacturing (WCM) Association. La decisione, approvata all’unanimità dal consiglio direttivo dell’associazione, segna l’inizio di una collaborazione stretta tra il colosso dell’auto e la comunità internazionale che riunisce le eccellenze della manifattura globale.

Cos'è il World Clas Manufactoring? Per i non addetti ai lavori, il WCM non è un semplice manuale di istruzioni, ma una vera e propria filosofia di gestione. Si basa su un sistema integrato che punta a rendere le fabbriche più "snelle" e intelligenti. Gli obiettivi cardine sono tre: zero sprechi (cioè ridurre al minimo le perdite di risorse, tempo ed energia); qualità totale (cioè migliorare costantemente il prodotto finale); efficienza operativa (cioè aumentare la competitività in un mercato globale sempre più sfidante).

L’ingresso di Stellantis, rappresentata dal Ceo Antonio Filosa, non è solo formale. L’obiettivo dichiarato è quello di partecipare attivamente ai gruppi di lavoro per sviluppare nuove competenze e valori. In un’epoca di transizione ecologica e digitale, la capacità di produrre meglio consumando meno diventa un fattore determinante non solo per i bilanci, ma anche per la sostenibilità sociale dei territori in cui il Gruppo opera. "L'adesione rafforza il nostro impegno verso l’eccellenza", ha spiegato Francesco Ciancia, responsabile globale del Manufacturing di Stellantis e nuovo membro del board dell’associazione. "Vogliamo consolidare i principi della produzione snella in tutti i nostri stabilimenti, accelerando le prestazioni attraverso il confronto con i principali attori del settore".

Soddisfazione è stata espressa anche dai vertici dell'associazione. Enrico Pisino, Presidente della WCM Association, ha sottolineato come la presenza di un player globale come Stellantis arricchirà il lavoro comune: "Guardiamo con entusiasmo alle opportunità che questa collaborazione genererà per il futuro della nostra comunità". In un momento in cui il settore automotive affronta sfide epocali, la scelta di puntare sul "metodo" e sulla condivisione delle conoscenze indica una strada chiara: l'innovazione industriale passa necessariamente per il rigore, la qualità e la valorizzazione del capitale umano.