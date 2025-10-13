Ecco Hipster, l'auto capsula: ma guideremo davvero vetture come questa?

Non è un quadriciclo, oggi così di moda tra i giovani, e nemmeno una citycar, razza finita un po’ in disparte per il poco appeal e la minore redditività. Però Dacia Hipster Concept è la (quasi) realistica visione di una mobilità elettrificata a vocazione urbana, in attesa di nuova identità come auto ma invito alla riflessione per le autorità europee competenti: per Dacia è un modello che “oggi come oggi ancora non esiste”. Ha un formato capsula, nel senso di linee squadrate e propensione all’essenzialità, pensato e proposto da Dacia per una mobilità legata al concetto di accesso alla essenzialità sostenibile: quattro posti in tre metri di lunghezza (per 1,55 di larghezza e 1,53 di altezza), ruote a filo delle estremità, meno tecnologia ma senza rinunce, base elettrica a potenza contenuta per coprire un utilizzo lavorativo da coprire con due ricariche settimanali. Servirebbe a risparmiare peso (sotto gli 800 kg, il 20% meno dell’elettrica Spring… ) e consumi, riducendo i costi grazie all’utilizzo di meno materiali e a soluzioni innovative per la leggerezza (ad esempio i sedili) ma anche quelli di gestione quotidiana. Semplice, funzionale, ma il condizionale è d’obbligo perché per ora è un concept attorno al quale va pensata e sviluppata una strategia di business non solo sul prezzo necessariamente da contenere tra un quadriciclo e una citycar (superiore a 10 mila e inferiore a 15 mila euro, ma questo è nostra ipotesi). Sicuramente è una bella pensata, concretizzarla per portare alla proposta su strada tocca nel breve a Dacia.

Hipster Concept ha però fatto da apripista alle novità del brand redditizio per Renault Group. Dacia ha lavorato su tre fortunati modelli per un doveroso aggiornamento di Sandero, anche nella versione Stepway, di Jogger tra stile (firme luminose, protezioni, materiali sostenibili, sistemi multimediali) e motori, previste inoltre novità su Duster e Bigster. Il comparto motoristico saluta l’arrivo di Hybrid 155 (Sandero Stepway e Jogger) nel 2026 e di Eco-G 120 con cambio automatico a Gpl (per tutti), novità anche per i fedeli del benzina con il TCe 100 (su Sandero e Logan) . Per l’elettrica Spring c’è la nuova batteria da 24,3 kWh che grazie alla modifica dell’architettura di base migliora l’equilibrio dei pesi distribuiti tra i due assi. A ciò si aggiungono interventi tecnici e regolazioni differenti, una frenata più sicura, la barra antirollio di serie, migliore stabilità in curva. Due nuove potenze motori, da 70 e da 100 CV per aumentare il piacere di guida.