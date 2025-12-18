Creare valore con la solidarietà: l'anno in pole position di BMW Italia

Numeri in crescita, il lancio di un modello rivoluzionario per il marchio e capostipite di una nuova generazione di vetture, e poi tante iniziative di solidarietà e inclusione. Questo è stato il 2025 per BMW Italia, festeggiati e riassunti nel tradizionale discorso di fine anno alla stampa, dal presidente e amministratore delegato, Massimiliano Di Silvestre.

L'anno che si sta chiudendo si conferma di consolidamento per BMW Italia, che ha segnato importanti risultati: “Lo scorso anno era stato particolarmente importante perché avevamo segnato il tasso di crescita più forte al mondo all’interno del gruppo BMW”, ricorda Di Silvestre. “Quest’anno siamo sulla strada giusta per chiudere un anno forte, dal punto di vista delle performance quantitative e qualitative”, ricordando i pilastri su cui si fonda la strategia di crescita dell’azienda: “Presenza globale, posizionamento premium e apertura tecnologica”. Quest’ultimo è un aspetto divenuto quanto mai importante: “Produciamo in tutti i continenti, a garanzia di un approccio tecnologicamente neutrale, capace di rispondere agli stili di vita più diversi dei nostri clienti, e nel quale l’elettrificazione rappresenta una diversificazione dalle motorizzazioni più tradizionali”.

In questo contesto la nuova BMW iX3, presentata al Salone di Monaco e da poco arrivata anche nelle concessionarie italiane, è un “perfetto esempio della nostra strategia di riduzione delle emissioni di CO2 lungo tutta la catena del valore”, spiega Di Silvestre. "Il primo veicolo della generazione Neue Klasse ha ottenuto una risposta straordinaria da parte di pubblico, media, analisti e stakeholder politici. In Italia ci siamo attivati immediatamente con campagne di comunicazione che hanno visto coinvolti i nostri partner (come AC Milan), eventi (come il Salone di Torino e i lanci nelle nostre nuove concessionarie Retail.Next) o iniziative innovative. Titoli come “Verso l’infinito e oltre”, “l’auto Sapiens” oppure “l’elettrico supera il termico”, ne cito solo alcuni tra i tantissimi davvero speciali che ci sono stati dedicati, dimostrano che si tratta davvero un cambio di paradigma importantissimo. La Neue Klasse rappresenta la massima espressione del brand BMW. E a partire dalla iX3, stabiliremo nuovi standard: dalle prestazioni all’interfaccia digitale, fino all’approccio alla sostenibilità. In termini di circolarità, infatti, la iX3 è esplicitamente focalizzata sull’uso intelligente delle risorse e sulla riduzione dell’impronta ambientale dalla produzione alla fase di utilizzo, dal recycling fino all’utilizzo di materiali secondari (che pesano per un terzo nel progetto). La BMW iX3 è davvero la prima Tech Car del mercato e il portafoglio ordini che abbiamo raccolto ha ampiamente superato le nostre aspettative. Se consideriamo la sola Europa, vi posso dire che gli ordini coprono quasi tutta la produzione 2026".

Il 2025 è stato un altro anno intenso anche per SpecialMente, il programma di responsabilità sociale di BMW Italia, a testimonianza che anche in condizioni geopolitiche, economiche, finanziarie e di mercato complesse come quelle che stiamo vivendo, la volontà di creare valore per la filiale italiana del Gruppo tedesco resta forte e immutato. I programmi SciaAbile, Boccia Paralimpica, Obiettivo3, Made in Rebibbia, BMW in Tour, e la collaborazione con i Bambini delle Fate, Tortellante, e Diversamente Disabili sono stati confermati e implementati con nuovi investimenti in termini di impegno economico e coinvolgimento. "Anche nel 2025 - conclude De Silvestre - l’analisi dell’Edelman Trust Barometer, una delle più importanti ricerche di settore, ha confermato il ruolo centrale delle aziende nel dare risposte ai temi sociali e la fiducia nei consumatori nelle imprese come punti di riferimento nell’affrontare le sfide che abbiamo davanti. Per noi SpecialMente interpreta proprio questa volontà. Siamo consapevoli di non poter risolvere tutti i temi che sono in agenda oggi, ma vogliamo impegnarci con serietà per contribuire a proporre soluzioni per alcuni di essi: quello dell’inclusione, quello dell’educazione delle future generazioni, quello della leadership responsabile per un futuro sostenibile, quello della cultura e dello sport per un mondo più unito".