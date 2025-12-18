Manovra, spunta la norma per produrre più armi

Nel pasticcio del maxi emendamento del Governo alla manovra, con annessa corsa alle modifiche per riparare allo scivolone sulle pensioni, spunta almeno un elemento di chiarezza, peccato sia piuttosto allarmante. Si tratta del blitz di FdI sull’articolo 60, con una riformulazione che, secondo le opposizioni, avvicina la legge di Bilancio all’economia di guerra.

Detta così potrebbe sembrare un’esagerazione, ma leggendo il testo del comma 9-bis, quello aggiunto oggi, si capisce che i timori non sono poi così infondati: «Al fine di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato e di rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi», con decreti ad hoc del ministro della Difesa di concerto con il Mit sono individuate «le attività, le aree e le relative opere, nonché i progetti infrastrutturali, finalizzati alla realizzazione, ampiamento, conversione, gestione e sviluppo delle capacità industriali della difesa, qualificati come di interesse strategico per la difesa nazionale».

Un passo deciso verso la direzione imposta da Washington per destinare il 5% del Pil degli Stati membri della Nato alla spesa militare. O almeno questo è il punto di vista del co-portavoce nazionale di Avs, Angelo Bonelli, primo a denunciare la riformulazione “incriminata”: «Mentre si continuano a tagliare risorse a pensioni, scuola, sanità e trasporto pubblico, la risposta del governo Meloni alla crisi industriale italiana, a partire da quella drammatica del settore dell’auto, non è l’innovazione, la riconversione ecologica e il lavoro di qualità, ma la conversione delle fabbriche in luoghi di produzione di armi». «È la conferma del cuore della manovra, ovvero la micidiale austerità finalizzata solo all'aumento delle spese militari – scrivono in una nota i parlamentari M5s in commissione Bilancio di Camera e Senato – . Tutto questo mentre si tagliano le pensioni, si allungano surrettiziamente i tempi di ritiro dal lavoro, si calpestano gli investimenti previdenziali dei giovani. Una deriva che va fermata».