Cento borse di studio per l'iscrizione agli Its

Cento borse di studio, da mille euro ciascuna, per incentivare l’iscrizione di studenti ai percorsi di Its-Istituti tecnici superiori attivati a Roma e provincia. Questo l’obiettivo del bando “Its Academy 2025”, promosso dalla Camera di Commercio di Roma.

Possono partecipare alla misura gli studenti iscritti e che frequentano, nel 2025, il primo anno di un corso organizzato da un Its della provincia di Roma.

È possibile candidarsi, esclusivamente via Pec e compilando un modello appositamente predisposto, dal 14 novembre fino al 18 dicembre 2025. L’assegnazione della borsa di studio avviene sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande e fino a esaurimento delle risorse disponibili.