Fusioni e acquisizioni, Agenzie per il lavoro tra le più attrattive

Il mercato dell'M&A, ossia delle fusioni e acquisizioni, in Italia continua a registrare una crescita significativa, confermandosi come leva centrale per lo sviluppo del sistema economico. Secondo i principali report di settore, nel primo semestre 2025 sono state concluse 660 operazioni per un controvalore superiore a 30 miliardi di euro; le proiezioni sull’andamento dei dieci mesi stimano un totale di oltre 900 transazioni per un valore complessivo superiore ai 45 miliardi (fonte Kpmg). Si tratta di volumi elevati, in linea con il biennio precedente, a testimonianza di come il fenomeno sia ormai uno strumento strutturale per la competitività delle imprese italiane.

La spinta al consolidamento arriva da più direzioni: grandi gruppi industriali che rafforzano il proprio posizionamento, investitori finanziari che puntano a valorizzare realtà ad alto potenziale e medie imprese che scelgono di acquisire società per ottenere economie di scala, innovare i modelli di business e presidiare mercati in crescita. In questo contesto, i settori più dinamici restano i servizi alle imprese, la logistica e il digitale: il mercato logistico conto terzi italiano ha raggiunto 117,8 miliardi di euro nel 2024 (+1,7% rispetto al 2023) (fonte: Osservatorio Contract Logistics "Gino Marchet"– Politecnico di Milano), mentre il comparto digitale – trainato da start up fintech, deeptech e martech – ha registrato numerose operazioni di exit, segnalando un fermento crescente anche nel micro-M&A.

Tra i comparti che hanno attirato un interesse crescente vi sono le Apl-Agenzie per il lavoro, protagoniste di numerose operazioni di acquisizione e fusione. La pressione esercitata dalla carenza di manodopera e la crescente domanda di flessibilità da parte delle imprese hanno reso le Apl asset strategici, in grado di coniugare solidità, presenza territoriale e capacità di offrire soluzioni immediate ai fabbisogni occupazionali. A questo si aggiunge un fenomeno sempre più evidente: le Apl che scelgono di crescere attraverso l’acquisizione di altre realtà del settore, così da integrare competenze complementari e aumentare la copertura territoriale

«Il mercato italiano dell’M&A è in piena fase di consolidamento e le Agenzie per il lavoro ne rappresentano una componente essenziale – spiega Enrico Valocchia, amministratore unico di Hume Capital, società specializzata in operazioni M&A nel settore delle Apl –. Le acquisizioni in questo settore consentono alle imprese di ampliare il proprio mercato di riferimento, mettendo a disposizione dei clienti la somministrazione di personale, rafforzando la presenza sul territorio e garantendo soluzioni sempre più rapide ed efficienti. È una tendenza destinata a proseguire, perché incontra da un lato l’interesse degli investitori, che riconoscono in questo settore un’opportunità solida e di lungo periodo, e dall’altro le esigenze delle aziende, che devono affrontare con urgenza la carenza di manodopera. Sempre più spesso, inoltre, assistiamo a operazioni in cui sono le stesse Apl ad acquisire altre Agenzie, con l’obiettivo di aumentare la propria potenza competitiva e presidiare segmenti specifici della somministrazione – dall’industria alla logistica, fino alla sanità – in cui la specializzazione diventa leva strategica».

Il consolidamento delle Apl si inserisce così in un quadro più ampio che vede l’M&A come motore di modernizzazione per l’intero tessuto produttivo italiano: non solo un’operazione finanziaria, ma una leva concreta di innovazione, competitività e crescita. Direzione Lavoro Group, per esempio, è entrata a far parte del capitale sociale di New HR Generation. Le due aziende manterranno ciascuna il proprio brand, la propria struttura territoriale e la propria governance. La partnership nasce soprattutto dalla necessità di creare una sinergia fra le peculiarità di ciascuna azienda al fine di realizzare i progetti innovativi necessari per ricoprire un ruolo importante nel mondo delle risorse umane, in un momento storico di grandi cambiamenti e di un mercato del lavoro in continua evoluzione. La centralità delle persone, la valorizzazione del patrimonio umano, una leadership moderna, un approccio etico e responsabile nei confronti di collaboratori, clienti e stakeholder sono valori condivisi e alla base di questa nuova realtà.

«Questa operazione rappresenta un passo strategico nel percorso di sviluppo del nostro gruppo - dichiara Massimiliano Aloi, ceo di Direzione Lavoro -. Unendo competenze, valori e visione siamo certi di poter generare nuove opportunità di crescita sostenibile, ponendo al centro la qualità del servizio e l’attenzione alle persone».

«La partnership con Direzione Lavoro - sottolinea Gianni Scaperrotta, amministratore unico di NHRG - è frutto di una lunga collaborazione con questa realtà che per filosofia, posizionamento e organizzazione si sposa alla perfezione con il nostro progetto di crescita e soprattutto di innovazione. Siamo certi che questa unione si rivelerà una combinazione vincente sia per il nostro team sia per le aziende clienti. Le fusioni e le partnership nascono, soprattutto, dalla necessità di creare una sinergia fra le peculiarità di ciascuna azienda al fine di realizzare i progetti innovativi necessari per ricoprire un ruolo importante nel mondo delle risorse umane, in un momento storico di grandi cambiamenti e di un mercato del lavoro in continua evoluzione. Per quanto riguarda NHRG e Direzione Lavoro questa operazione consente la formazione di un gruppo con oltre 130milioni di fatturato consolidato e una presenza capillare garantita da più di 30 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale. Perché queste operazioni funzionino è necessario, tuttavia, che ci sia similitudine di intenti fra le aziende: gli stessi valori, la stessa visione e strategia di crescita».