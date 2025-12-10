Istituto De Amicis-Cattaneo, al via il laboratorio di carrozzeria

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha visitato il laboratorio di carrozzeria inaugurato da Ford Italia lo scorso 20 ottobre presso l’Istituto professionale De Amicis-Cattaneo di Roma. La sua visita non solo celebra un modello virtuoso di collaborazione tra scuola, imprese e istituzioni, essenziale per la formazione delle nuove generazioni, ma segna anche l’avvio del programma di formazione dedicato ai docenti: un passaggio cruciale che permetterà a studentesse e studenti di sfruttare appieno la strumentazione tecnica e il laboratorio, sotto la guida di personale docente altamente formato e qualificato. All’evento erano presenti anche l’amministratore delegato di Ford Italia, Marco Buraglio; la dirigente scolastica dell’Istituto Cattaneo, Giovanna Giammaruto; e il dirigente dell’Ambito Territoriale di Roma, Danilo Vicca.

L’iniziativa, realizzata anche grazie al contributo di partner tecnici come Polin-ac, Wurth, BASF e 3M, rappresenta un unicum nel panorama nazionale: è la prima carrozzeria che una casa automobilistica inaugura all’interno di un istituto scolastico pubblico in Italia. La struttura, progettata per offrire a studenti e studentesse un’esperienza diretta e immersiva, integra le più recenti tecnologie e strumentazioni come sistemi di verniciatura di ultima generazione e attrezzature dedicate a interventi su veicoli elettrici e ibridi. Il laboratorio rientra nel programma offerto dalla Ford Youth Academy, un percorso formativo all’avanguardia che combina le tecniche di riparazione tradizionali con le competenze avanzate richieste dai veicoli di ultima generazione, incluse le motorizzazioni elettriche e ibride. Dal suo avvio nel 2021, il programma ha già coinvolto 800 studenti e promosso 158 tirocini, di cui 70 hanno portato a un'assunzione. Forte di questi successi e con una rete di partner sempre più solida, il progetto continua a evolversi e ad ampliare i propri orizzonti, con l'obiettivo di formare una nuova generazione di professionisti qualificati, pronti ad affrontare le sfide presenti e future del settore automobilistico.