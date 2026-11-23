Proprietà italiana al 100%, è formato da Up Lavoro, e-work e Innova Job. Secondo uno studio di Nomisma è al 15esimo posto nel settore e all'ottavo in Italia

Nasce il Gruppo Up, nuovo gruppo di Agenzie per il lavoro a proprietà 100% italiana, formato da Up Agenzia per il lavoro, e-work e Innova Job. Il progetto prende forma con l’ingresso di Up Lavoro nel capitale sociale di e-work attraverso un aumento di capitale al fianco dei soci fondatori di e-work. L’operazione unisce realtà complementari in un percorso di crescita condiviso. Le tre aziende mantengono i propri marchi, all’interno della nuova identità pubblica di Gruppo Up.

Una dimensione superiore ai 200 milioni di euro

Up Lavoro ed e-work esprimono insieme 212,5 milioni di euro di ricavi aggregati nel 2025 e danno lavoro a oltre 7mila persone, tra diretti e somministrati. Secondo lo studio effettuato da Nomisma, il loro aggregato si colloca al 15esimo posto nel confronto con le imprese e i Gruppi del settore della somministrazione attivi in Italia, sia a controllo italiano sia estero, e all’ottavo posto tra gli operatori a controllo italiano.

Il nuovo Gruppo entra così nella fascia degli operatori con ricavi superiori ai 200 milioni di euro. I dati economici e occupazionali si riferiscono a Up Lavoro ed e-work; Innova Job, di recente costituzione, entra nel progetto come ulteriore componente del percorso di sviluppo.

Realtà complementari, una visione comune

La ragione industriale dell’unione risiede nell’incontro tra la conoscenza del settore maturata da e-work in ventisei anni di attività e l’approccio all’innovazione, alla tecnologia e alla velocità di esecuzione di Up Lavoro, nata nel 2022. Il progetto intende valorizzare questi contributi attraverso il confronto tra le persone e la circolazione delle competenze. L’esperienza consolidata di e-work offre profondità alle nuove idee; l’approccio tecnologico di Up apre possibilità per sviluppare il modo di lavorare e i servizi alle imprese.

Persone e formazione per guidare il cambiamento

Al centro della visione del Gruppo Up c’è la crescita delle persone. In un contesto in cui gli strumenti tecnologici evolvono rapidamente, il progetto riconosce nella formazione continua la condizione per comprenderne le possibilità e utilizzarli con efficacia. Le procedure accompagnano questa evoluzione, mentre la qualità del risultato orienta le scelte organizzative.

Alex Bacchilega, fondatore del Gruppo Up -. Vogliamo avere il coraggio di proporre, sperimentare e migliorare, assumendoci la responsabilità dei risultati. La formazione continua è quindi una parte essenziale del nostro progetto. Investire nelle persone significa metterle nelle condizioni di affrontare il cambiamento, contribuire alle decisioni e costruire nuove possibilità per sé e per l’azienda». « Il nostro obiettivo è contribuire al cambiamento del settore - ha spiegato, fondatore del Gruppo Up -. Vogliamo avere il coraggio di proporre, sperimentare e migliorare, assumendoci la responsabilità dei risultati. La formazione continua è quindi una parte essenziale del nostro progetto. Investire nelle persone significa metterle nelle condizioni di affrontare il cambiamento, contribuire alle decisioni e costruire nuove possibilità per sé e per l’azienda».

La nascita del Gruppo definisce una base comune su cui sviluppare questo approccio: valorizzare le competenze presenti nelle tre realtà, favorire il loro scambio e rafforzare la capacità di rispondere alle esigenze delle imprese e delle persone.

«Vogliamo mettere la nostra esperienza al servizio di un progetto nuovo che potrà dare al servizio che offriamo nuova forza, senza la paura del cambiamento ma senza dimenticare storia e valori che da sempre hanno contraddistinto il nostro cammino - ha dichiarato Paolo Ferrario, amministratore delegato di e-work da oltre 12 anni -. Ci siamo uniti a chi come noi condivide un modo di approcciare il mercato che mette al centro le persone, senza compromessi».