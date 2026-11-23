Secondo Unioncamere-Excelsior 2025, il 53,4% delle entrate programmate nelle professioni verdi è di difficile reperimento, quota che sale al 63% per artigiani e operai specializzati. Nelle costruzioni la difficoltà riguarda il 77% delle assunzioni previste per idraulici e posatori di tubazioni e il 71% di quelle per elettricisti

Regole certe, investimenti programmabili e competenze tecniche: sono le condizioni per conciliare competitività industriale, transizione energetica e benessere dei cittadini emerse da Industria, Energia e Qualità della Vita, l’incontro promosso da RX Italy e Remind. Al centro dei lavori, le ricadute delle scelte energetiche sui costi per famiglie e imprese, sulla qualità degli edifici e sulle opportunità di crescita del made in Italy.

A coordinare il confronto è stato Paolo Crisafi, presidente di Remind. Tra i protagonisti Massimiliano Pierini, Managing Director di RX Italy, Marco Nocivelli, vicepresidente di Confindustria per le Politiche Industriali e il Made in Italy, Marcello Fiori, direttore generale dell’Inail, Davide Chiaroni del Politecnico di Milano, Laura D’Aprile del ministero dell’Ambiente, Paola Frassinetti, sottosegretaria all’Istruzione, e Lorenzo Galanti, direttore generale di Ice Agenzia. Il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha inviato un saluto, richiamando l’esigenza di tutelare insieme sostenibilità e competitività.

«La qualità della vita non può essere un risultato accessorio della crescita industriale, ma deve essere uno dei principali obiettivi del nostro Paese», spiega Pierini. La sfida riguarda anzitutto gli edifici, responsabili del 41% dei consumi finali di energia in Italia, ma si estende a fabbriche, scuole, ospedali e infrastrutture digitali, dove impianti efficienti significano minori costi, affidabilità e ambienti più vivibili.

Dal confronto è emersa la necessità di superare gli incentivi episodici con politiche strutturali e una programmazione di medio-lungo periodo. Crisafi ha insistito sulla centralità del dialogo pubblico-privato; Nocivelli sulla chiarezza delle regole per gli investimenti; Chiaroni sul potenziale di riqualificazione del patrimonio edilizio e Galanti sulle prospettive dei prodotti italiani sui mercati internazionali.

Anche i dati di settore confermano la posta in gioco. Secondo la rilevazione Assoclima, federata Anima Confindustria, del 2025, il fatturato sul mercato italiano dei componenti per la climatizzazione ha raggiunto 2,92 miliardi di euro, in crescita dell’8,5% rispetto al 2024 a parità di campione; la produzione nazionale è aumentata del 6,4%. Ma la disponibilità di personale qualificato resta critica: secondo Unioncamere-Excelsior 2025, il 53,4% delle entrate programmate nelle professioni verdi è di difficile reperimento, quota che sale al 63% per artigiani e operai specializzati. Nelle costruzioni la difficoltà riguarda il 77% delle assunzioni previste per idraulici e posatori di tubazioni e il 71% di quelle per elettricisti.

La risposta passa anche dalla formazione. Nel monitoraggio Indire 2026, circa l’80% dei diplomati Its Academy risulta occupato a un anno dal titolo e, tra questi, il 92,8% lavora in un ambito coerente con gli studi.

«Per questo dobbiamo rafforzare la collaborazione tra aziende, scuole tecniche e Its Academy, e fare in modo che i giovani riconoscano in questa industria un’opportunità professionale. La qualità dell’innovazione dipende anche dalle mani e dalle competenze di chi la rende possibile», conclude Pierini.