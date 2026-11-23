Sono 22: dieci al Palazzo del Quirinale e 12 alla tenuta di Castelporziano. Candidatura entro il 9 dicembre

Sono in tutto 22 i tirocini offerti dal bando: dieci presso il Palazzo del Quirinale (da svolgersi in presenza fra febbraio e aprile 2027), 12 presso la tenuta di Castelporziano (da svolgersi in presenza in uno dei due cicli: febbraio-aprile 2027; maggio-giugno 2027).

Possono candidarsi gli studenti delle 49 Università italiane aderenti al programma che risultino iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico indicati nell’avviso di selezione. I candidati dovranno aver conseguito almeno 120 crediti, nel caso delle lauree triennali e a ciclo unico, o almeno 18 crediti, per le lauree magistrali. Dovranno inoltre dimostrare la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1.

Lo svolgimento del tirocinio prevede un rimborso spese forfettario di 500 euro per gli studenti iscritti nelle università della Città metropolitana di Roma, e di 700 euro per tutti gli altri.

I tirocini hanno una durata complessiva di 150 ore. Durante le attività gli studenti approfondiranno le conoscenze scientifiche alternando studio e ricerca, sviluppando inoltre competenze di comunicazione e divulgazione scientifica rivolte a un pubblico non specialistico.

L’iniziativa rientra nell’ambito del programma fra Fondazione Crui e segretariato generale della presidenza della Repubblica.