Studio e lavoro, con la Fondazione San Nicolò è possibile

Studio e lavoro, con la Fondazione San Nicolò è possibile

Alla Scuola Superiore Dieffe di Valdobbiadene (Treviso) i laboratori sono il cuore della didattica. In cucina, in sala-bar, in pasticceria e nel caseificio gli studenti imparano mettendosi alla prova ogni giorno, con docenti che trasmettono il mestiere e un percorso che unisce pratica, teoria e contatto reale con il territorio. Ma sono soprattutto tre gli ingredienti che aiutano i giovani a trovare un lavoro: formazione, passione e opportunità per il futuro.

«La nostra Scuola fa parte della Fondazione San Nicolò - spiega il preside Paolo Andreolli -. Operiamo soprattutto in Veneto, dove abbiamo quattro sedi, che contano 1.500 iscritti. Qui a Valdobbiadene accogliamo 240 ragazzi che, terminata la scuola secondaria di primo grado, desiderano trasformare la propria passione per il mondo dell’enogastronomia e dell’ospitalità in una concreta opportunità professionale. La sede della scuola nasce da un importante progetto di recupero e ristrutturazione di un’ex filanda. Distribuito su due piani, il polo didattico offre agli studenti ambienti moderni e funzionali, con numerosi spazi dedicati alla formazione e una suggestiva vista panoramica sulle colline di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco dal 7 luglio 2019. L’offerta formativa si articola in tre indirizzi: Enogastronomia (Cucina), Sala-Bar e Produzioni Alimentari, pensati per accompagnare gli studenti alla scoperta delle diverse professionalità del settore».

L’indirizzo di Cucina prepara i futuri professionisti della ristorazione e dell’enogastronomia, mentre quello di Sala-Bar sviluppa le competenze necessarie per lavorare nel mondo dell’ospitalità, dell’accoglienza e del servizio. L’indirizzo di Produzioni Alimentari, invece, offre una formazione specifica nel settore enogastronomico, con particolare attenzione all’arte pasticcera e alla panificazione.

Attraverso un percorso che integra costantemente teoria e pratica, gli studenti acquisiscono competenze tecniche, culturali e professionali, costruendo solide basi per il proprio ingresso nel mondo del lavoro.

Grande importanza è riservata all’attività laboratoriale. La scuola dispone di spazi attrezzati dedicati alla cucina, alla pasticceria, alla sala-bar – con un ampio salone utilizzato anche per l’organizzazione di pranzi e cene di gala – e alla caseificazione.

Proprio il laboratorio di caseificazione rappresenta un’eccellenza e un unicum nel territorio dell’Alta Marca Trevigiana. Qui i ragazzi hanno l’opportunità di sperimentare direttamente le tecniche di lavorazione del latte e imparare a realizzare prodotti caseari come mozzarella e ricotta, oltre ad altre specialità della tradizione italiana.

La formazione si arricchisce inoltre di numerose esperienze sul campo. Durante l’anno scolastico, gli studenti partecipano a iniziative, manifestazioni ed eventi che permettono loro di confrontarsi concretamente con il mondo della ristorazione e dell’enogastronomia: dal Tiramisù Day di Treviso ai concorsi dedicati alla valorizzazione delle specialità culinarie trevigiane e venete, passando per le cene di gala, le ormai consolidate Cene Dieffetto, e gli eventi di beneficenza.

Tra gli appuntamenti più originali spicca la Notte dei Panificati, un’esperienza dedicata agli studenti delle classi quinte, che entrano a scuola durante la notte per sperimentare in prima persona il lavoro del panettiere e conoscere da vicino ritmi, tecniche e segreti di questo affascinante mestiere.

I risultati ottenuti dagli studenti testimoniano la qualità del percorso formativo e la passione con cui affrontano ogni sfida. Recentemente, le studentesse Claudia Pasetti e Vlada Burlac hanno conquistato il terzo posto, rispettivamente nella Categoria Cocktail e nella Categoria Cucina, alla VI edizione del concorso ArtandFood Young di Pordenone. Nella stessa occasione, la scuola ha ottenuto anche il Primo Premio Confindustria nella Categoria Bar: un importante riconoscimento che rappresenta motivo di grande soddisfazione per il dirigente scolastico e per tutto il corpo docente. Un altro significativo risultato è arrivato da Vlada Burlac, che pochi giorni prima si era classificata terza alla selezione regionale Miglior Allievo di Cucina del Veneto, ospitata dall’Istituto Cipriani Colombo di Adria (Rovigo), alla quale hanno preso parte 16 studenti provenienti dagli istituti alberghieri della regione.

«Nel 2023 e nel 2024 - sottolinea il preside - i nostri ex studenti Manuel Bresolin e Giacomo Grisotto hanno conquistato il titolo di Miglior Allievo di Cucina del Veneto, un prestigioso traguardo che ha rappresentato un importante trampolino di lancio per il loro futuro professionale. La Scuola Dieffe è inoltre un luogo di incontro tra culture e tradizioni diverse. Al suo interno convivono ben 20 etnie, una ricchezza che viene valorizzata attraverso iniziative dedicate all’inclusione e allo scambio culturale. Tra queste, il pranzo multiculturale, rivolto agli studenti delle classi prime e alle loro famiglie, rappresenta un’occasione speciale per condividere sapori, usanze e tradizioni gastronomiche provenienti da tutto il mondo. Per l’occasione, il salone della scuola si trasforma in uno spazio colorato e accogliente, decorato con le bandiere dei Paesi di provenienza degli studenti, mentre sulle tavole trovano posto tante specialità gastronomiche internazionali. Una scuola in cui imparare un mestiere significa anche coltivare passioni, scoprire nuove culture, mettersi alla prova e costruire, giorno dopo giorno, il proprio futuro professionale».