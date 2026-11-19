La filiera del cemento e del calcestruzzo diventa sempre più sostenibile. Ha investito in decarbonizzazione 306 milioni di euro nel triennio 2023-2025, di cui oltre 100 milioni nel solo 2025. È quanto emerge dai dati del Rapporto di sostenibilità di Federbeton, la federazione che rappresenta la filiera del cemento e calcestruzzo. Il settore registra progressi sul fronte della decarbonizzazione e dell’economia circolare: nel 2025 sono state recuperate 2,6 milioni di tonnellate di materiali alternativi nella produzione del cemento (+24,5%), mentre le emissioni di CO₂ per tonnellata di cemento sono diminuite del 3,3%. Il percorso verso la neutralità climatica al 2050 richiede tuttavia investimenti per oltre cinque miliardi di euro e costi operativi annui superiori a un miliardo. Tra le principali criticità, Federbeton segnala il caro energia e la crescente pressione delle importazioni extra-UE, chiedendo un quadro regolatorio adeguato, un sistema Ets più equilibrato e un Cbam efficace per tutelare la competitività della filiera. Nel 2025 emerge anche che il numero degli occupati supera le 44.600 unità, in aumento del 4,2% rispetto all’anno precedente.

«Stiamo vivendo un momento positivo – spiega Massimo Angeli, coordinatore della commissione Relazioni sindacali di Federbeton –. Il tema della sostenibilità e dell'economia circolare sta diventando attrattivo anche per tanti giovani che si avvicinano al nostro comparto. E che spesso non conoscono i nostri sforzi per diventare più sostenibili. Stiamo vivendo un'evoluzione rilevante: cambia il modo di produrre, servono nuove competenze, nuovi processi produttivi e nuova gestione. La filiera è alla ricerca soprattutto di figure tecniche intermedie che si occupano di manutenzione, sicurezza, automazione, controllo qualità, ambiente».

I risultati ambientali del settore

Il Rapporto di sostenibilità di Federbeton documenta miglioramenti su emissioni, risorse, energia, acqua e gestione ambientale. Sul fronte della CO2, la quota per tonnellata di cemento prodotto scende del 3,3% rispetto al 2024, un dato che mostra l’impegno dell’industria nella produzione di cementi a ridotta impronta carbonica, in linea con la strategia di decarbonizzazione del settore. A sostenere il percorso verso la carbon neutrality contribuiscono anche nuovi passi avanti nella direzione dell’economia circolare della filiera: nel 2025 nella produzione del cemento sono state recuperate circa 2,6 milioni di tonnellate di materiali alternativi (+24,5%), portando il tasso di sostituzione delle materie prime naturali al 10,6% e riducendone il consumo dell’8,7%. Nel triennio è in lieve ma costante calo anche il rapporto clinker/cemento: il clinker, componente a più alta intensità emissiva, viene infatti progressivamente sostituito da materiali come pozzolane e loppe. Aumenta inoltre del 16,4% la CO2 evitata grazie alla biomassa contenuta nei combustibili alternativi usati in parziale sostituzione dei combustibili fossili. Sempre in tema di economia circolare, nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo, grazie all’industrializzazione dei processi e all’innovazione tecnologica, la quantità di residui è molto contenuta. L’85% del calcestruzzo fresco reso viene riutilizzato o avviato a recupero, così come il 66% dei manufatti non conformi o resi.

Buoni risultati anche per il calcestruzzo

Il consumo elettrico specifico degli impianti si attesta a 2,8 kWh/mc (-5,4%), con il 37,3% dell’energia proveniente da fonti rinnovabili, di cui il 5,6% autoprodotto da impianti fotovoltaici aziendali. Il prelievo idrico specifico scende a 222 l/mc (-4,6%) e le acque recuperate e riutilizzate coprono il 30% del prelievo totale, un punto percentuale in più rispetto al 2024. Tutte le aziende partecipanti dispongono di sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque di processo. Questi traguardi si inseriscono nel percorso verso la neutralità climatica al 2050, che la filiera intende raggiungere attraverso leve complementari: efficienza energetica, combustibili alternativi, riduzione del contenuto di clinker, economia circolare, elettrificazione e cattura della CO2 (CCUS). Molte di queste soluzioni, tuttavia, richiedono infrastrutture, reti energetiche, iter autorizzativi adeguati e un quadro regolatorio stabile: condizioni che non dipendono dalle sole imprese.

A pesare sulla transizione è oggi il caro energia

A ottobre 2026 il prezzo dell’elettricità in Italia ha toccato i 230 €/MWh, più che raddoppiato rispetto all’anno precedente e più che nei principali Paesi concorrenti europei: un divario che rischia di erodere la competitività di un settore impegnato in importanti investimenti per la decarbonizzazione. Un’ulteriore pressione arriva dalle importazioni. Nel 2025 quelle complessive di cemento e clinker hanno raggiunto 5,2 milioni di tonnellate (+23,8% sul 2024). La componente extra-UE ammonta a 3,87 milioni di tonnellate (+36%), oltre il 70% del totale, a fronte del 17% circa del 2018. Il 61% proviene dalla Turchia, il 20% dall’Algeria e l’11% dalla Tunisia, tre Paesi in cui si concentra quindi circa il 90% dell’import extra-UE. Tra il 2018 e il 2025 le importazioni extra-UE di cemento e clinker sono cresciute di oltre il mille percento. L’Italia, con i suoi 8mila chilometri di coste e la vicinanza a Paesi del Mediterraneo con capacità produttiva in esubero e costi inferiori, è particolarmente esposta.

«Abbiamo difficoltà a trovare personale - conclude Angeli -. Gli Istituti tecnici superiori rappresentano un modo efficace per reclutare candidati preparati anche per la collaborazione che si instaura tra le Fondazioni Its, le aziende della filiera e Confindustria. La sostenibilità rappresenta uno stimolo per migliorarci. Inoltre, per consolidare questo legame con i giovani, Federbeton sta pianificando specifiche iniziative di Fsl-Formazione scuola-lavoro. Siamo presenti soprattutto agli Open day. Mentre le Academy aziendali possono contribuire a farci crescere attraverso la formazione continua».