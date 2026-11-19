Il Comitato promotore Milano Ai ha presentato lunedì 9 novembre la candidatura del capoluogo lombardo a ospitare un nuovo pilastro delle Nazioni Unite dedicato alla governance dell'Ia-Intelligenza artificiale. La candidatura è stata illustrata dal consigliere delegato di AmCham Italy-American Chamber of commerce in Italy, Simone Crolla: «Lo abbiamo chiamato Progetto Radegonda, dalla centrale che nel 1883 accese la Scala con la tecnologia di Edison. Oggi la nuova rivoluzione arriva da San Francisco, dove nel 1945 sono nate le Nazioni Unite, e Milano può essere di nuovo la porta da cui il futuro entra in Europa. L’architettura delle Nazioni Unite per l’intelligenza artificiale oggi esiste. C’è il Panel scientifico, c’è il Dialogo globale, c’è il laboratorio di Valencia. Manca una cosa sola, una casa internazionale in cui i metodi della valutazione indipendente diventino patrimonio di tutti gli Stati, anche di quelli che non hanno un istituto nazionale».

Le Nazioni Unite hanno istituito con la Risoluzione A/RES/79/325 il Panel scientifico internazionale indipendente sull’intelligenza artificiale e il Dialogo globale sulla governance dell’Ia, che tornerà a riunirsi a New York il 3 e 4 maggio 2027. A Valencia lavora il laboratorio Onu sull’interoperabilità tra i quadri di governance, mentre Ocse e Uesco dispongono già di strumenti per la segnalazione degli incidenti e per la valutazione d’impatto etico. La rete internazionale degli istituti di valutazione riunisce una decina di Paesi, fuori dall’Onu. Ciascuno svolge un compito preciso. Nessuno offre però, in sede Onu, metodi di valutazione dei sistemi comparabili tra Paesi e accessibili ai 193 Stati membri.

È la stessa esigenza espressa dall’appello per il controllo dei modelli di Ia di frontiera, lanciato il 21 settembre a New York dal presidente finlandese Alexander Stubb e dal primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre e sostenuto oggi da 34 leader di 32 Paesi, tra cui Francia, Germania, Spagna, Canada e la Commissione Europea. L’appello chiede alle imprese test prima del rilascio e valutazione indipendente, ai governi di garantire a tutte le regioni del mondo l’accesso a una valutazione affidabile, cioè il servizio che Milano propone, e agli Stati membri dell’Onu di esplorare una nuova istituzione internazionale, il cantiere in cui la candidatura può entrare.

Una opportunità anche per creare occupazione. «Sì, e non lo dico per ottimismo - spiega Crolla -. Basta guardare Ginevra, dove la presenza internazionale dà lavoro a quasi 37mila persone, un posto su dieci nel Cantone, e vale circa l'1% del Pil svizzero. Oppure Bonn, che ha già 1.200 addetti delle Nazioni Unite e si prepara ad accoglierne altri 300. Per Milano i numeri vanno calcolati con serietà, ma parliamo di centinaia di posti qualificati e di un indotto che non si ferma ai confini della città. È un progetto Paese, non solo milanese».

Il Comitato propone che il pilastro di Milano si concentri nel primo anno su quattro funzioni che oggi nell’Onu non hanno una sede. La prima riguarda i metodi e le misure di valutazione, con una biblioteca pubblica di protocolli di prova comparabili tra istituti nazionali, laboratori e valutatori indipendenti. La seconda porta l’etica e i diritti fondamentali dentro la valutazione, integrando gli strumenti dell’Unesco nei test tecnici. La terza forma valutatori e regolatori dei Paesi che non hanno un istituto nazionale, in raccordo con le sedi Onu di Torino e Roma. La quarta offre al Panel e al Dialogo un’unità di supporto tecnico, sul modello dell’Ipcc e su richiesta delle Nazioni Unite. Le 12 funzioni descritte nel Policy Paper II restano l’architettura di lungo periodo, e i temi del lavoro, della salute, dei dati, dell’ambiente e degli incidenti rimangono alle organizzazioni che ne hanno il mandato. Il pilastro non ha poteri normativi, autorizzativi o sanzionatori, non fissa standard tecnici e non convoca il Dialogo globale. Non avrebbe costi per il bilancio ordinario delle Nazioni Unite.

«Il primo settore maggiormente coinvolto è la tecnologia - aggiunge -. L'area di Milano ospita già due terzi della potenza dei data center italiani, e nei prossimi tre anni in Italia sono attesi 83 nuovi progetti, per oltre 25 miliardi di investimenti. Poi c'è la manifattura, che sta correndo. Quasi metà delle imprese del nostro territorio ha già progetti di Ia avviati, mentre a fine 2024 erano meno di una su cinque. E ci sono le Università, perché chi valuta questi sistemi prima bisogna formarlo. Serviranno esperti di dati, di intelligenza artificiale e di sicurezza informatica, che secondo il World Economic Forum sono anche i mestieri destinati a crescere di più da qui al 2030. Ma un pilastro che valuta l'Ia ha bisogno anche di giuristi e di persone che conoscano le regole e l'etica. Non a caso il 9 novembre, prima di presentare la candidatura, abbiamo ascoltato la lectio di monsignor Vincenzo Paglia sull'algoretica, perché valutare un sistema significa misurarne anche gli effetti sulle persone e sui loro diritti. Le imprese lo hanno già capito, e da noi la richiesta di competenze sull'Ia è quasi una volta e mezza la media italiana».

Per il consigliere delegato di AmCham Italy, la vera partita si gioca con la formazione: «Le macchine si possono comprare, le persone capaci di usarle e di controllarle vanno formate. Oggi solo il 7% delle piccole e medie imprese italiane ha un programma strutturato di formazione sull'Ia, mentre nel nostro territorio la trasformazione tocca già un lavoratore su tre. E prima ancora bisogna formare i formatori, cioè insegnanti, docenti universitari e responsabili della formazione nelle imprese, perché nessuno può insegnare ciò che non ha imparato a usare. La formazione sarà uno dei compiti del pilastro, per l'Italia e per i tanti Paesi che un proprio istituto di valutazione non ce l'hanno. È uno dei messaggi che abbiamo portato alle istituzioni il 9 novembre».