La contrazione della natalità nel nostro Paese, accompagnata da una crescente emigrazione di giovani italiani verso l’estero, molti dei quali altamente qualificati, pone questioni strutturali rispetto alla necessità, sempre più impellente, di soddisfare la domanda interna di lavoro. Si tratta, in particolare, di una domanda proveniente da settori strategici quali il turismo, la ristorazione, la logistica, l’edilizia, l’agricoltura e l’assistenza alle famiglie, che faticano a reperire personale disposto a svolgere determinate mansioni, spesso caratterizzate da condizioni lavorative impegnative e retribuzioni non sempre adeguate. Secondo i dati del ministero del Lavoro, sono 508mila, il 34,4% del totale, le imprese che occupano lavoratori stranieri in Italia nel 2025. I dipendenti stranieri sono quasi due milioni, oltre il 13% del totale. Le più alte concentrazioni di imprese con stranieri si registrano in Trentino Alto-Adige (48,2%), Emilia-Romagna (44,8%) e Toscana (43%). Le più alte incidenze si registrano nel turismo (48,5%), nell’agricoltura, silvicoltura e pesca (46,6%), nel settore manifatturiero (42,3%) e nell’edilizia (40,4%). Mentre sono quasi 700mila le imprese guidate da stranieri, oltre 16mila in più in sei mesi. Il 79% delle quali fa capo a persone originarie di Paesi extra UE. È opportuno, quindi, soffermarsi sull’individuazione di soluzioni concrete e percorribili, capaci di dare risposte alle criticità del mercato del lavoro e di affrontare il fenomeno migratorio non soltanto nella sua dimensione emergenziale, ma anche come una possibile opportunità. Un’opportunità che può produrre ricadute positive non solo per le imprese, che incontrano difficoltà nel reperire determinate professionalità e competenze, ma anche per il territorio e per l’intera comunità, in termini di coesione sociale, sicurezza, legalità e contributo al sistema fiscale e previdenziale.

«In questa prospettiva, un ruolo centrale è indubbiamente svolto dal lavoro, inteso come principale fattore di emancipazione e integrazione - spiega Gian Piero Gogliettino, giuslavorista, Università Ca’ Foscari di Venezia - . Un lavoro regolare, dignitoso e di qualità, capace di contrastare e prevenire fenomeni perversi e inaccettabili quali il lavoro nero, lo sfruttamento e il reclutamento di manodopera da parte della criminalità organizzata. Accanto al lavoro, assumono un'importanza strategica le politiche attive, due leve fondamentali per trasformare la semplice accoglienza, spesso vissuta come un tempo di attesa, in un percorso virtuoso di integrazione dei migranti nel tessuto economico e sociale del nostro Paese. È indubbio che l’accoglienza rappresenti il primo passaggio di questo processo, la risposta al bisogno immediata, ma non può e non deve essere considerata un punto di arrivo, né un intervento fine a sé stesso. Deve, piuttosto, costituire il presupposto per un sistema sinergico e integrato di azioni: dalla garanzia di un luogo sicuro in cui vivere, alla creazione delle condizioni sociali ed economiche necessarie affinché le persone immigrate possano diventare soggetti autonomi, consapevoli dei propri diritti e doveri, rispettosi delle regole e capaci di integrarsi e partecipare attivamente alla vita delle nostre comunità».

In questa direzione, affinché l’azione dello Stato non rischi di esaurirsi in un mero intervento assistenziale, alimentando al contempo un senso di insofferenza, talvolta comprensibile, da parte dei cittadini, è indispensabile attivare tempestivamente tutte quelle misure che favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. «Penso, innanzitutto, all’orientamento professionale e alla formazione, da calibrare sulle reali esigenze del mercato del lavoro, alla certificazione delle competenze già acquisite e al rafforzamento dei percorsi di apprendimento della lingua italiana. Sono strumenti indispensabili per valorizzare le capacità delle persone, ridurre le distanze con il mondo produttivo e favorire un inserimento lavorativo stabile e regolare - aggiunge Gogliettino -. A supporto di questo processo potrebbe essere utile promuovere la creazione di sportelli di prossimità, quali punti di riferimento in grado di accompagnare concretamente gli immigrati nelle prime fasi del loro percorso di integrazione. Si tratterebbe di strutture basate su un modello di collaborazione sussidiaria, nel quale possano cooperare associazioni datoriali, organizzazioni sindacali e soggetti del Terzo settore, in affiancamento alle istituzioni, a partire da Regioni, Province e Comuni, senza sovrapporsi alle loro competenze o sostituirne le funzioni».

Dovrebbero essere, in concreto, veri e propri presidi di accompagnamento e orientamento, capaci di mettere in rete servizi sociali, servizi per il lavoro, enti di formazione, amministrazioni locali e realtà del Terzo settore. L’obiettivo è trasformare anche i tempi necessari per l'espletamento delle procedure amministrative in occasioni utili per avviare percorsi di formazione professionale, apprendimento linguistico e orientamento al lavoro, evitando che le persone rimangano inattive e in una condizione di prolungata dipendenza assistenziale.

In definitiva, non si tratta di moltiplicare gli interventi assistenziali, quanto piuttosto di renderli più efficaci, attraverso un vero e proprio cambio di paradigma delle politiche di inclusione. La loro efficacia, riprendendo un principio spesso associato al pensiero del presidente americano Ronald Reagan, dovrebbe essere misurata non tanto dal numero delle persone prese in carico, quanto dal numero di quelle che si riesce ad accompagnare verso una condizione di autonomia, sottraendole alla dipendenza dal bisogno e mettendole nelle condizioni di contribuire attivamente alla crescita economica e sociale della comunità che le accoglie.