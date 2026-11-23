Nel 2025 il sistema della bilateralità artigiana ha erogato 207.209 prestazioni, in aumento del 5,3% rispetto all'anno precedente, per complessivi 158,9 milioni di euro a sostegno di lavoratori e imprese. È quanto emerge dal terzo Bilancio sociale della bilateralità artigiana, curato dall'Ebna-Ente bilaterale nazionale artigianato, costituito dalle organizzazioni datoriali Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai e dalle confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.

Il Rapporto documenta le attività degli Enti Bilaterali Regionali, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e del Fsba-Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato. All'incremento degli interventi si accompagna una riduzione del 9,6% delle risorse complessivamente erogate, riconducibile soprattutto alla contrazione degli interventi di sostegno al reddito del Fsba.

Ai lavoratori dipendenti sono state destinate 164.877 prestazioni (+2,2%), per complessivi 133,1 milioni di euro. Gli Enti Bilaterali territoriali hanno erogato 114.369 prestazioni, in aumento del 10,2%, con contributi per 38,7 milioni di euro (+6,1%). Il Fsba ha assicurato 50.508 prestazioni di sostegno al reddito, per 94,4 milioni di euro.

Tra le misure di welfare figurano 30.444 prestazioni per l'istruzione dei figli, 16.811 per il benessere fisico e mentale dei lavoratori e dei familiari (+44,3%) e 12.713 per asili nido e centri estivi (+8,5%). Gli interventi destinati a contrastare il caro vita sono stati 8.197, in aumento del 29,9%.

In crescita anche il sostegno alle imprese artigiane, con 42.332 prestazioni (+19,8%) a beneficio di 22.348 imprese (+14,5%), per contributi complessivi pari a 25,9 milioni di euro (+20,2%).

L'innovazione e l'aggiornamento rappresentano la principale destinazione delle risorse, con circa 8,8 milioni di euro, pari al 34% del totale dei contributi alle imprese. Alla formazione continua sono stati destinati 2,36 milioni di euro, alla transizione digitale 2,12 milioni e alla transizione ecologica 1,11 milioni. La formazione continua è inoltre la prima categoria per numero di interventi alle imprese, con 6.756 prestazioni (+37,2%).

Quanto alla diffusione del sistema, a giugno 2025 Ebna-Fsba contava 244.136 imprese aderenti (+0,9%) e 1.033.313 lavoratori (-0,6%). I dati restituiscono il quadro di una rete di interventi che affianca al sostegno al reddito misure di welfare familiare, formazione, innovazione e accompagnamento delle imprese artigiane nei processi di trasformazione produttiva.