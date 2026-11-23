È una figura che la start up Aidapt ha individuato attraverso le attività di formazione: ha un'età media intorno ai 30 anni, lavora prevalentemente nei reparti It, Management e Operations

L'ingresso sempre più diffuso dell'Ia-Intelligenza artificiale nelle aziende sta mettendo alla prova la capacità di integrazione nei processi di business. Sebbene queste tecnologie nascano per semplificare il lavoro, vengono spesso relegate a singole attività quotidiane. Il nodo principale resta la governance, infatti, secondo l'Osservatorio Artificial Intelligence, solo il 9% delle grandi imprese ne dispone di una strutturata, con responsabilità e obiettivi definiti. A complicare il quadro è la caccia a competenze introvabili, per Unioncamere e ministero del Lavoro, il 50,7% delle figure richieste per innovare e automatizzare i processi risulta di difficile reperimento.

Eppure, mentre le imprese cercano nuove competenze all'esterno, una parte della risposta potrebbe trovarsi già all'interno degli uffici. È quanto emerge dalle osservazioni di Aidapt, start up che affianca le aziende nell'adozione dell'intelligenza artificiale e che, durante le proprie attività di formazione con gruppi da otto a oltre 60 partecipanti, ha individuato una figura ibrida, ovvero un abilitatore Ia. Si tratta di un dipendente che, spinto dalla curiosità, sperimenta strumenti, ne comprende le applicazioni concrete e diventa un vero e proprio punto di riferimento per i colleghi. Secondo quanto osservato dalla start up, circa un lavoratore su 20 presenta queste caratteristiche.

L’identikit della figura secondo Aidapt

Dalle osservazioni della start up emerge un profilo ricorrente: ha un'età media intorno ai 30 anni, sebbene non manchino professionisti sopra i 40, e lavora prevalentemente nei reparti It, Management e Operations. Non possiede necessariamente una formazione informatica specialistica, ma ha familiarità con gli strumenti digitali, comprende il funzionamento dei software utilizzati in azienda e, soprattutto, è spinto dalla curiosità di sperimentare nuove soluzioni.

Proprio questo approccio lo distingue dagli altri colleghi. Se per molti lavoratori l'Ia rappresenta uno strumento con cui svolgere più rapidamente singole attività, come scrivere un'email o riassumere un documento, l'abilitatore cerca di capire come possa migliorare il funzionamento di un intero processo aziendale. Per farlo, parte dalla conoscenza dei gestionali e degli strumenti utilizzati dai diversi reparti, comprende come possono dialogare tra loro e individua le attività ripetitive o i passaggi che potrebbero essere semplificati attraverso l'automazione.

A questa familiarità con la tecnologia si aggiunge poi la conoscenza delle dinamiche quotidiane dell'ufficio, comprese le procedure non documentate, le eccezioni e le informazioni che vengono condivise informalmente tra i colleghi. Si tratta di aspetti che possono sfuggire a chi conosce gli strumenti digitali, ma non il contesto in cui vengono applicati. Di conseguenza, è proprio la combinazione tra competenze tecnologiche e conoscenza dell'organizzazione a permettere all'abilitatore di riconoscere opportunità concrete e aiutare gli altri a sfruttarle.

Da collega appassionato a punto di riferimento per l'intero team

Queste capacità, tuttavia, non si traducono necessariamente in un ruolo riconosciuto fin dall'inizio. Secondo quanto osservato da Aidapt, gli abilitatori tendono inizialmente a rimanere in secondo piano, senza considerare le proprie competenze particolarmente specialistiche. Con il tempo, però, diventano le persone alle quali gli altri si rivolgono per capire come utilizzare uno strumento, risolvere un problema o valutare una nuova applicazione dell'Ia. Il loro contributo finisce così per andare oltre le mansioni per cui sono stati assunti, assumendo spontaneamente una funzione di supporto all'innovazione e alla condivisione delle conoscenze all'interno dei team. Ed è proprio questo passaggio a rendere la figura particolarmente interessante per le imprese, perché consente di valorizzare competenze che nascono dall'esperienza diretta dei processi e dalle difficoltà incontrate quotidianamente dai colleghi. Affinché questo contributo non rimanga legato esclusivamente all'iniziativa individuale, diventa però importante individuare queste figure e metterle nelle condizioni di condividere le proprie conoscenze, coinvolgendole nei percorsi di adozione dell'Ia. In questo modo, una capacità sviluppata dal singolo lavoratore può trasformarsi progressivamente in una competenza diffusa all'interno dell'organizzazione, favorendo un utilizzo più consapevole e strutturato delle nuove tecnologie.

«Nelle aule notiamo regolarmente lo stesso schema: l'innovazione si accende grazie a un singolo collaboratore capace di fare da traino. Il punto di forza di queste figure non risiede in un attestato accademico, bensì nella capacità pratica di calare l'algoritmo nei problemi concreti di ogni giornata lavorativa. Le aziende destinate a guidare la trasformazione non sono quelle che inseguono profili introvabili, ma quelle capaci di riconoscere, premiare e legittimare i propri abilitatori interni, trasformando un'iniziativa spontanea in governance di lungo termine», conclude Francesco Alborino, ceo di Aidapt.