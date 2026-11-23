Una nuova ricerca indipendente condotta da PF Global stima che nel 2025 TikTok abbia contribuito a generare 2,9 miliardi di euro di valore aggiunto lordo per l'economia italiana, sostenendo 31mila posti di lavoro in tutto il Paese. I risultati evidenziano il ruolo della piattaforma nel sostenere la crescita delle imprese italiane, favorirne l'espansione sui mercati internazionali e trasformare la scoperta di prodotti e servizi in nuove opportunità economiche.

Le piccole e medie imprese hanno beneficiato di un contributo stimato pari a 1,5 miliardi di euro. Secondo la ricerca, il 76% delle imprese che utilizzano TikTok ritiene che la piattaforma favorisca una crescita più rapida delle pmi, mentre il 68% ne riconosce il ruolo nel superamento delle barriere geografiche. La capacità di raggiungere nuovi mercati si riflette anche nelle esportazioni: nel 2025, la visibilità generata su TikTok ha contribuito a sostenere, secondo le stime, 600 milioni di euro di esportazioni italiane, rafforzando la promozione del made in Italy nel mondo. «Insegniamo ai nostri follower su TikTok non solo a preparare il cappuccino o l’espresso perfetto, ma anche il pumpkin spice latte o il caffè freddo. Il caffè è democratico, quindi non possiamo essere assolutisti, ma restiamo sempre fedeli alla nostra qualità. Ed è tramite piattaforme come TikTok che oggi le persone, ovunque siano nel mondo, quando pensano a Lavazza pensano alla qualità italiana», spiega Eleonora Coffaro, Marketing Communication Director Lavazza.

Il contributo della piattaforma si estende anche alle economie locali. Secondo la ricerca, nel 2025 TikTok ha generato 400 milioni di euro di valore aggiunto per imprese e creator delle Aree Interne italiane. Complessivamente, la scoperta di attività, prodotti e servizi attraverso TikTok ha contribuito a generare 430 milioni di euro di spesa aggiuntiva dei consumatori nei settori del turismo, del commercio, della ristorazione, dell'ospitalità e dei servizi. Un utente di TikTok su tre (33%) dichiara di aver visitato un bar o un ristorante dopo averlo scoperto sulla piattaforma.

Anche il discovery e-commerce rappresenta un importante motore di crescita. Secondo le stime di PF Global, nel 2025 TikTok Shop ha generato 540 milioni di euro di valore aggiunto per le imprese italiane, mentre il 71% delle aziende che vendono attraverso la piattaforma dichiara un aumento delle vendite e dei ricavi. Per Nabla Cosmetics, brand italiano di cosmetici, TikTok Shop ha reso più immediato il passaggio dalla scoperta dei prodotti attraverso i video all’acquisto. Dal lancio di TikTok Shop in Italia al 16 settembre 2026, il brand ha venduto 43.700 unità di Cupid's Arrow, una delle sue linee di prodotti più vendute sulla piattaforma.

Oltre alle imprese, TikTok contribuisce anche alla crescita dell'economia creativa. Secondo la ricerca, nel 2025 i creator su TikTok e le attività economiche legate al loro lavoro hanno generato 190 milioni di euro di valore aggiunto lordo per le industrie creative italiane.

I risultati evidenziano come TikTok contribuisca a trasformare la scoperta di contenuti, prodotti e servizi in risultati economici concreti, sostenendo l'imprenditorialità italiana, il commercio internazionale, le comunità locali e l'economia dei creator.