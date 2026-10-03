Intesa rilancia su Mps ma "minaccia" il ritiro

Doppia mossa di Intesa Sanpaolo. In una nota ha anzitutto annunciato che l'Opas su Mps diverrà inefficace nel caso in cui l’Assemblea di MPS del 29 ottobre approvi uno dei punti 3, 4 o 5 all’ordine del giorno, propedeutici all'integrazione di Banca Generali e Banco Bpm. Intesa Sanpaolo, infatti, in quel caso, «non si avvarrà della facoltà di rinunciare alle condizioni di efficacia e invocherà il loro mancato avveramento». Al tempo stesso, la banca guidata da Carlo Messina ha annunciato un rilancio nel caso in cui l'offerta dovesse restare in piedi: in quel caso incrementerà la componente in denaro di 25 centesimi di euro per azione Mps. In caso di adesione totalitaria all’Opas, dunque, il controvalore monetario complessivo dell'offerta sarà pari a 31,4 miliardi di euro, di cui 27,6 in azioni e 3,8 in denaro. Intesa ha anche datto sapere che affiancherà ulteriori iniziative concrete a favore di Siena e della Toscana.