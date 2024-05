Un ritratto della tunisina Ouided Bouchamaoui - .

Le speranze erano state riposte tutte lì, nel Paese della Rivoluzione dei Gelsomini (o della Dignità) che era stato di ispirazione per le “primavere arabe” anche in Libia, Egitto, Siria e Yemen, ma che si era dimostrato l’unico a rimanere pacifico e a incamminarsi nella direzione di una transizione democratica. I passi in avanti non sono stati mai abbastanza convincenti né efficaci sul fronte economico e dell’occupazione. Nel 2013 è arrivata la prima, rischiosa, battuta d’arresto: una grave crisi politica, il Paese sull’orlo di un conflitto civile. È stato allora che una coalizione di organizzazioni si è fatta avanti, dando vita al cosiddetto Quartetto per il dialogo nazionale, che è poi riuscito nell’impresa di stabilire un confronto produttivo e di mediare un compromesso pacifico tra i principali attori della politica tunisina. Ventuno partiti, islamisti e laici, hanno lavorato insieme per l’adozione di una nuova Costituzione e verso elezioni parlamentari e presidenziali. Sul lungo periodo, non è bastato. A dieci anni da quell’impresa insperata, oggi il Paese vive una nuova congiuntura politica critica e un’involuzione verso una progressiva deriva autoritaria con il presidente Kais Saied, giunto al potere nel 2019 dopo libere elezioni e che appena due anni dopo ha costretto alle dimissioni il primo ministro e sospeso il parlamento.

Al tavolo del negoziato da protagonista per più di mille e cinquecento ore di incontri ufficiali in sette lunghi mesi di confronto, durante uno dei momenti più delicati della storia del suo Paese, quando il rischio che si scatenasse una guerra civile si era fatto reale e concreto. Unica donna di quella trattativa, è stata anche la prima a guidare l’organizzazione che in quell’assise lei rappresentava. Era il 9 ottobre del 2015 quando dalla tv Ouided Bouchamaoui ha appreso di avere vinto il Premio Nobel per la Pace, conferitole insieme agli altri componenti del Quartetto per il dialogo nazionale «per il contributo decisivo alla costruzione di una democrazia pluralistica in Tunisia all’indomani della Rivoluzione dei Gelsomini del 2011». «Un momento che non si vive due volte», l’ha descritto lei, la Thatcher tunisina, come è stata soprannominata per piglio, tempra, stile e carattere. Imprenditrice tra le più influenti d’Africa, all’epoca guidava la Confederazione tunisina dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Utica), prima donna eletta a questa posizione. Con i rappresentanti dell’Unione Generale del Lavoro (Ugtt), della Lega tunisina per i Diritti Umani e dell’Ordine degli Avvocati, che insieme componevano il Quartetto, è stata mediatrice nella crisi politica del 2013 tra il partito islamista di governo Ennahda e l'opposizione laica, in uno scontro che minacciava di distruggere il fragile equilibrio post 2011 e la pace nazionale.

Cosa ricorda del momento in cui le è stato comunicato di avere vinto il Nobel?

Per me si è trattato di una consacrazione innanzitutto per il mio Paese, il mondo intero ha sentito parlare della Tunisia. Poi è stata una soddisfazione personale, perché abbiamo saputo mettere la nazione sulla buona strada, abbiamo evitato una guerra civile e soprattutto abbiamo optato per il dialogo, che costituisce sempre la via per risolvere ogni tipo di conflitto.

Lei era a quel tavolo come rappresentante dell’Utica: come era giunta al posto di comando dell’organizzazione? E più in generale quanto pesano tradizione e patriarcato nella politica e negli ambiti professionali in Tunisia?

Sono stata eletta nel 2011, mi era stata proposta quella carica, ho presentato la candidatura e i miei colleghi mi hanno eletta, tutto qui. Personalmente non ho incontrato ostacoli particolari, sono cresciuta in una famiglia dove mio padre, che era imprenditore, credeva che le sue figlie dovessero essere emancipate. La Tunisia, rispetto ad altri Paesi arabo-musulmani, è molto aperta in materia di posizione delle donne, abbiamo il Codice dello statuto personale (del 1956, uno dei primi atti della modernizzazione condotta da Habib Bourguiba, ndr), un testo rivoluzionario, che sancisce come le donne abbiano gli stessi diritti degli uomini. Abbiamo poi l’istruzione obbligatoria per le ragazze e i ragazzi fino all'età di 16 anni. E credo sia proprio attraverso l'istruzione che è possibile cambiare le tradizioni.

Che ricordi ha della trattativa del 2013?

Quell’anno avevamo vissuto due assassinii politici, qualcosa di inedito nella storia del nostro Paese, che ci ha davvero sconvolto. C'era la necessità di trovare la chiave per unire le persone, evitare che scoppiasse un conflitto civile, uscire da quella situazione critica. Noi rappresentanti delle quattro organizzazioni ci siamo incontrati, abbiamo messo a punto una tabella di marcia in cui erano contenuti punti fermi sui quali si era ottenuto un consenso delle parti per cominciare la trattativa. Non è stato facile convincere la classe politica a sottoscrivere quel piano. Da mediatori, quello che ci serviva era l’adesione di tutta la società civile tunisina, e alla fine l’abbiamo avuta. Questo ha esercitato una pressione, e alcuni rappresentanti politici che da principio non accettavano il nostro ruolo di mediazione si sono ritrovati, dietro la spinta della società, seduti al tavolo di trattativa a firmare.

Cosa ha imparato da quel negoziato?

Si è trattato di un confronto durato circa sette mesi, per me un processo lungo ma anche una eccellente esperienza che mi ha permesso di conoscere da vicino i politici, imparare ad ascoltare le parti, gli uni e gli altri, e mettere in atto una nuova metodologia di lavoro, quella del consenso. Non ci sono stati vincitori né vinti, non c'erano un partito forte e un altro debole, tutti erano considerati secondo una posizione di uguaglianza. Quello che più contava era cercare di trovare un margine di consenso in ciascuna delle parti, un'opinione condivisa, in cui ciascuno fosse chiamato a fare delle concessioni per andare avanti fino a trovare una soluzione. La popolazione era in attesa, occorreva darle una speranza.

Ha mai avuto la sensazione che qualcuno mettesse in dubbio la legittimità del suo ruolo?

Non è mai successo, non ho mai avuto difficoltà né alla guida dell’Utica né quand’ero parte del Quartetto. Le persone mi hanno sempre giudicato per il mio modo di condurre le cose, più che per il fatto di essere una donna. Non ho avuto problemi e d'altra parte, francamente, non avrei permesso che qualcuno me li creasse. Quello che importava per me era avere una tabella di marcia e rispettarla.

Ha anche corso dei rischi personali. Come ha vissuto i momenti più critici di quei mesi?

Abbiamo ricevuto minacce di morte, rivolte anche a me personalmente, non so in che misura motivate dal fatto che sono una donna. Erano un modo per intimidirci. Arrivavano affinché non continuassimo il dialogo. Questo, personalmente, mi ha reso molto più forte. E anche più responsabile nel tentare di trovare una soluzione per il Paese. Le minacce mi hanno resa più salda e mi hanno convinto che bisognasse proseguire quel lavoro.

È stata soprannominata la Thatcher della Tunisia, perché?

Forse perché ho del carattere, e perché so dire di no. E sinceramente perché nella trattativa parlavo con tutta onestà, ed era questo che le persone cercavano, qualcuno che fosse onesto e rispettabile. Sono cresciuta in una famiglia di imprenditori, quello che ho imparato da mio padre è osare dire sempre quello che penso, anche di no. Ho imparato a non avere paura e ad essere sempre preparata, a predisporre sempre i miei dossier, ad ascoltare con attenzione, a ben argomentare e a condurre la mia squadra in una direzione positiva. Quello che ho imparato nella mia azienda l’ho replicato uguale anche nella conduzione del dialogo, un'altra occasione di gestire una situazione, rispettare le parti, ascoltare, negoziare e soprattutto cercare di avanzare sempre in maniera positiva. È quello che abbiamo fatto.

Cosa significa per lei integrare una prospettiva di genere nei processi di pace?

Quello che posso constatare oggi da componente del Network delle Donne Mediatrici nell’area Mediterranea (MWMN) è che manca una presenza significativa delle donne all'interno dei processi di negoziazione della pace. A volte le si chiama solo al momento delle foto di rito. C'è molto lavoro da fare. Malgrado le donne e i bambini siano gli individui più colpiti nei contesti di conflitto, quando si tratta di trovare soluzioni le donne restano escluse. C'è l'urgenza di coinvolgerle, perché sono sagge, perché le donne ascoltano, sono pazienti. Perché non considerarle elemento essenziale di una trattativa? C’è l’urgenza di formarle meglio affinché possano fare azione di lobbying, per incitarle a essere efficaci, rivendicare un posto al tavolo, fare ascoltare la loro voce.

Negli ultimi anni, la Tunisia ha assistito a un’involuzione del contesto politico, al tentativo di concentrare il potere e smantellare le fondamentali garanzie istituzionali. Dov’è oggi l’eredità del Quartetto?

Noi quattro avevamo una missione ben definita, riuscire a portare a termine uno specifico processo e fare rispettare i contenuti della tabella di marcia del 2013. Abbiamo concluso il nostro compito nel 2014 con la nomina del capo del governo, la definizione delle date per le elezioni presidenziali e parlamentari, la designazione del comitato di controllo per il voto e con il completamento della Costituzione. Per noi l'essenziale era essere d’aiuto in quel periodo, per poi lasciare lavorare le istituzioni dello Stato. Io oggi sono principalmente un’imprenditrice, non mi occupo di politica. Ma penso che quello che abbiamo acquisito in termini di libertà resti tale anche tutt’ora, e che la Tunisia abbia un bagaglio di competenze e una certa apertura nei confronti dello scenario internazionale. È un Paese in cui la maggioranza della popolazione è costituita da giovani molto svegli e aperti, e questo lascia ben sperare.