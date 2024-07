Mondovì alcune religiose che hanno partecipato al XIX capitolo delle suore domenicane san Tommaso d'Aquino: al centro con camicia blu la rieletta priora generale Giacomina Tagliaferri - Unione delle suore domenicane di San Tommaso d'Aquino

Si è tenuto, nei giorni scorsi, il XIX Capitolo generale elettivo dell' Unione Suore Domenicane san Tommaso d'Aquino nel convento di Mondovì. Un evento vissuto con gratitudine e riconoscenza da questo ramo religioso della Famiglia domenicana. «Per noi è stato un fatto di Chiesa perché anche noi apparteniamo al popolo di Dio in cammino e anche a noi come battezzate, - spiega suor Delfina Pocchiola Lussia -come donne e come donne consacrate, Dio ha affidato il mandato di averne cura, facendoci carico delle sue necessità, delle sue gioie e dei suoi dolori». E ha aggiunto: «È stato un momento di verifica, di confronto, di presa di coscienza dei percorsi fatti, della realtà e dei luoghi dove viviamo al fine di abitarli, ovunque siamo, con senso di responsabilità e partecipazione». I lavori capitolari sono stati presieduti dalla priora generale rieletta per un altro sessennio, madre Giacomina Tagliaferri. L’aiuteranno nel governo dell’Unione con il loro consiglio e la loro competenza: suor Barbara Faretra (Firenze), suor Teresa Caterina Nannoni (Livorno), suor Consuelo Gonzalez (Torino), suor Giuseppina Angotti (Firenze). Il Capitolo generale dell'Unione suore domenicane San Tommaso d'Aquino si chiuderà oggi.

L'istituto - che ha la Curia generale a Torino - venne costituito dal dicastero vaticano per i Religiosi con decreto del 1º giugno 1967 mediante la fusione di quattro Congregazioni di suore domenicane: quelle del Santo Rosario di Mondovì (fondate nel 1844 da Giovanni Tommaso Ghilardi) e di Trino (fondate nel 1834, sempre da Ghilardi), le Sapelline (fondate nel 1804 da Bernardo Sapelli) e quelle della congregazione toscana. L'Unione è aggregata all'Ordine dei predicatori dal 26 ottobre 1970; le sue costituzioni sono state approvate dalla Santa Sede nel 1988. Le religiose si dedicano principalmente all'istruzione e all'educazione cristiana dell'infanzia e della gioventù.