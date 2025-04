Doug Ruch, 55 anni, è originario di San Antonio in Texas - Cnn

Dopo aver scoperto di aver meno di 18 mesi di vita a causa di un cancro un 55enne del Texas ha deciso di usare il tempo che gli rimane per servire la comunità in tutti i 50 stati Usa. Doug Ruch, di San Antonio, ha spiegato al quotidiano britannico Guardian di aver intrapreso quello che ha definito il "viaggio del morire per servire" dopo che la sua diagnosi terminale lo ha portato a riflettere su cose che avrebbe potuto "fare diversamente o meglio". "Non posso tornare indietro, ma posso andare avanti e aiutare quante più persone possibile prima di andarmene", ha detto Ruch.

Quando gli è stato diagnosticato un tumore alla prostata nel 2021, l'uomo ha speso i risparmi di una vita per sottoporsi alle cure ma all'inizio dell'anno ha ricevuto la notizia che il cancro si era diffuso in altre parti del corpo ed era al quarto stadio. "Ho pensato: ho due scelte. Posso stare a casa ad aspettare di morire, oppure posso uscire e vivere", ha detto.

Così, ha iniziato a organizzare un tour per compiere atti di volontariato per la comunità, incoraggiando al contempo altri a donare tempo e denaro per gli altri. In queste settimane ha servito pasti a senzatetto, anziani o malati, ha smistato e confezionato beni donati alle mense dei poveri in Texas, Oklahoma, Kansas, Colorado, New Mexico, Arizona, Nevada, California e Oregon, e nei prossimi giorni ha in programma di raggiungere l'Idaho e lo Stato di Washington.