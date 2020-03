La Cei ha disposto un nuovo stanziamento di tre milioni di euro, provenienti dall'8xmille, per sostenere l'attività di alcuni ospedali impegnati nella lotta al coronavirus. I nuovi fondi si aggiungono ai 10 milioni già destinati alle Caritas per le prime emergenze e ai 500mila euro assegnati al Banco alimentare, portando a 13,5 milioni l'impegno diretto dei vescovi tramite i fondi 8xmille. Una cifra che non tiene conto delle centinaia e centinaia di interventi delle singole diocesi e delle molte realtà del mondo cattolico, che stanno mettendo in campo tutte le risorse disponibili. Oltre naturalmente a tutti i servizi che funzionano regolarmente anche in tempi non emergenziali e che continuano a funzionare regolarmente. Del resto basta vedere quanti sacerdoti sono stati contagiati e morti per avere un quadro della capillare presenza della Chiesa in mezzo alla gente.

Nel comunicato in cui la Cei ha dato notizia dello stanziamento si dà conto delle richieste di aiuto che vengono da più parti. “In questo momento è tutto emergenza, ogni piccolo contributo è benedetto”. “Molti dei nostri ospiti sono a totale nostro carico”. “Stiamo aprendo un altro reparto Covid perché la Regione non ce la fa più”. “Siamo una delle poche mense per i poveri rimaste aperte”. Queste alcune tra le voci che si elevano dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie cattoliche in Italia e fotografano il dramma in cui versa il Paese, ma anche la fiducia e l’impegno con cui stanno operando.