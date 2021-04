COMMENTA E CONDIVIDI













Questa volta i pellegrini non si potranno contare a milioni: oggi nel Duomo di Torino ci saranno poche decine di persone. Le autorità della città e della Regione, e i ragazzi che preparano il cammino di Taizé per l’Ostensione straordinaria della Sindone.

Ma i milioni di persone ci saranno, come nel 2020, di fronte ai televisori e agli schermi dei computer di tutto il mondo. La preghiera del Sabato Santo guidata dall’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, Custode pontificio della Sindone, andrà infatti in diretta su Tv2000 e sui canali social di Avvenire alle 17.

SABATO 3 APRILE

Il segnale sarà ripreso dal Centro Televisivo Vaticano e rimbalzato in tutto il pianeta. In America sarà il network Ewtn a proporlo ai cattolici degli Stati Uniti.

Monsignor Nosiglia ha deciso di proporre nuovamente un momento forte di contemplazione convocando di fronte alla Sindone un “popolo” che continua a patire i disagi del distanziamento, le paure del contagio e anche, nell’area torinese, le forti preoccupazioni per una situazione economica sempre più compromessa, che potrebbe aprire a una crisi, anche sociale, difficile da gestire. La preghiera di fronte alla Sindone è un modo per “sentirsi uniti”, riscoprire insieme quel valore di solidarietà, di “fratellanza” che da quell’immagine.

Una seconda ragione riguarda la vita di fede. Il Sabato Santo è veramente “il giorno della Sindone”: la Chiesa fa memoria del Cristo morto, e attende l’annuncio della Pasqua guardando a quel corpo martoriato, con la certezza che la luce tornerà “il terzo giorno” nel mondo.

Anche per questo è stata scelta, come guida per la liturgia, l’antica preghiera orientale “L’ora della Madre”, che guarda al Sabato Santo dal punto di vista di Maria, che anche di fronte alla morte del Figlio trova le ragioni di un amore che supera anche la morte.

“Il tuo amore è per sempre” è infatti il motto di questa preghiera straordinaria.

Una terza ragione coinvolge i giovani. L’Incontro europeo dei giovani di Taizé avrebbe dovuto svolgersi a Torino nel dicembre 2020 ma venne rinviato per la pandemia; ora si spera di poterlo celebrare nel 2021, ma nel frattempo i ragazzi della Pastorale giovanile torinese hanno proseguito un cammino di preparazione a distanza, con i Frères, le parrocchie e le istituzioni torinesi. La contemplazione della Sindone fa parte di questo cammino, anche perché se i giovani d’Europa verranno a Torino a dicembre 2021, anche a loro verrà offerta l’opportunità di venire a vedere e pregare di fronte al Telo.

Così, a fianco dell’arcivescovo nella liturgia di sabato, ci saranno alcuni giovani a leggere le intenzioni; e ci sarà un rappresentante dei lavoratori della Embraco, la fabbrica che è diventata un simbolo dei disastri che la speculazione internazionale può provocare, lasciando “a terra” centinaia di persone e di famiglie.