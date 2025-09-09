Lo statunitense padre Joseph Farrell, 62 anni, nuovo priore generale degli agostiniani - augustinianorder.org

È americano come Leone XIV il nuovo priore generale dell’Ordine di San Agostino, la famiglia religiosa del Papa. Nel pomeriggio del 9 settembre i 73 capitolari, riuniti per il 188° Capitolo generale, hanno eletto alla guida dell’Ordine padre Joseph Farrell, 62 anni, nato in Pennsylvania. Era il vicario generale dell’Ordine e assistente generale per il Nord America. Subentra a padre Alejandro Moral Antón che lascia dopo due mandati durati complessivamente dodici anni. L’elezione avviene a pochi giorni dal compleanno di Leone XIV che compie 70 anni domenica prossima 14 aprile. E gli agostiniani sperano che il Papa possa festeggiare con loro la ricorrenza. L'Ordine conta i 2.341 agostiniani che con le loro 395 case sono presenti nei cinque continenti, così come censiti dall’Ufficio centrale di statistica della Chiesa della Santa Sede al 31 dicembre 2024.



L’elezione ricalca quella che aveva portato alla scelta del successore di Robert Prevost, oggi Leone XIV, che era stato priore generale degli agostiniani dal 2001 al 2013. Quando si era trattato di individuare la nuova guida, il Capitolo generale aveva optato per il vicario generale dell’“era Prevost”: lo spagnolo Moral Antón. Adesso il priore è il vicario generale uscente d’origine statunitense. È il 98° priore generale negli oltre 750 anni di storia degli agostiniani.





Il capitolo generale era stato aperto il 1° settembre dalla Messa presieduta dal Pontefice. Leone XIV aveva indicato alla sua famiglia religiosa tre direttrici: l’ascolto, l’umiltà e l’unità. «Nessuno pensi di avere da sé tutte le risposte. Ciascuno condivida con apertura ciò che ha. Tutti accolgano con fede ciò che il Signore ispira, nella consapevolezza che “quanto il cielo sovrasta la terra” tanto le sue vie sovrastano le nostre vie e i suoi pensieri i nostri pensieri», aveva detto il Papa. E aveva aggiunto: «L’unità sia un oggetto irrinunciabile dei vostri sforzi, ma non solo: sia anche il criterio di verifica del vostro agire e lavorare insieme, perché ciò che unisce è da Lui, ma ciò che divide non può esserlo».

Nato l’11 luglio 1963 a Drexel Hill, Joseph Lawrence Farrell si è laureato in economia aziendale alla School of Business della Villanova University e ha concluso il master in teologia alla Washington Theological Union. Ha emesso i primi voti come agostiniano nel 1987 e i voti solenni nel 1990. Ordinato sacerdote il 29 giugno 1991 in Pennsylvania, è stato inviato nella parrocchia di Sant'Agostino a Lawrence in Massachusetts. Poi è stato “ministro del campus” in due scuole cattoliche statunitensi. Nel 2003 è stato al Collegio Santa Monica di Roma e all'Università Gregoriana ha conseguito la licenza e il dottorato in teologia specializzandosi in spiritualità agostiniana. Poi è tornato negli Usa, alla Villanova University, dove ha tenuto vari corsi. Dal 2013 è vicario generale e ha assistito il priore generale nelle visite canoniche. Durante l'incarico, ha collaborato nelle commissioni internazionali per i centri educativi agostiniani; nella formazione agostiniana e promozione vocazionale; nella commissione internazionale per l'apostolato e l'evangelizzazione, nella segreteria per le comunicazioni sociali.





L’Ordine di Sant’Agostino è nato dopo l’invito di Innocenzo IV - il 16 dicembre 1243, con la bolla Incumbit nobis - rivolto alle numerose comunità di eremiti della Tuscia che seguivano la Regola di sant’Agostino a riunirsi per costituire un unico ordine religioso. Nel marzo 1244 tali eremiti celebrarono a Roma, nella chiesa di Santa Maria del Popolo, il capitolo di fondazione dell'Ordine degli eremitani di Sant’Agostino. Il 15 luglio 1255 Alessandro IV aveva altre famiglie religiose invitandole ad aderire al nuovo ordine con la bolla Cum quaedam salubria: e il 9 aprile 1256, con la bolla Licet Ecclesiae catholicae, aveva sancito l’unione con altri gruppi di eremiti e congregazioni.



