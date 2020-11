Il bresciano Fra' Marco Luzzago, neo Luogotenente di Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta - Siciliani

COMMENTA E CONDIVIDI











E’ il bresciano fra’ Marco Luzzago, che può vantare un legame di parentela con san Paolo VI, il nuovo Luogotenente di Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta (Smom). L’elezione – “a larga maggioranza”, come recita un comunicato dell’Ordine – è avvenuta domenica mattina da parte del Consiglio Compito di Stato, l’organismo elettivo, riunito a Roma da sabato Roma nella Villa Magistrale sull'Aventino, una delle due sedi istituzionali dello Smom.



Luzzago subentra a Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, 80° Gran Maestro, deceduto lo scorso 29 aprile. Tuttavia la sua è stata una elezione a Luogotenente il che vuol durerà in carica non a vita, come quella di Gran Maestro, ma per un anno. Si tratta quindi di una scelta, per il momento, di transizione in vista della delicata fase di riforma dell’Ordine dopo la crisi istituzionale con la Santa Sede culminata nel gennaio 2017 con le dimissioni dell’allora Gran Maestro, fra’ Matthew Festing.



Il neoeletto Luogotenente di Gran Maestro rivolgendosi ai membri del Consiglio Compito di Stato ha affermato: “lo Spirito Santo ha benignamente rivolto il suo sguardo su di me. Ringrazio ciascuno di voi per aver riposto la vostra fiducia sulla mia persona e per aver dimostrato con la vostra presenza qui oggi, un grande amore e una grande dedizione per il nostro Ordine. Da parte mia non posso che assicurarvi il mio massimo impegno per affrontare le sfide che ci attendono nei prossimi mesi. In primo luogo, la riforma della Carta Costituzionale e del Codice portata avanti con tanta forza dal nostro compianto Fra’ Giacomo, al quale in questo momento va il mio commosso pensiero”.



Alle fasi dell’elezione, che si sono svolte nel pieno rispetto delle misure anti-Covid, hanno partecipato 44 dei 56 aventi diritto al voto (di cui 11 elegibili), provenienti da Italia, Argentina, Perù, Stati Uniti, Libano, Francia, Svezia, Austria, Germania, Olanda, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Svizzera e Malta. Fra’ Luzzago ha prestato giuramento domenica pomeriggio davanti ai membri del Consiglio Compito di Stato e al Delegato Speciale del Papa, il cardinale eletto Silvano Maria Tomasi, recentemente subentrato in questa carica al dimissionario cardinale Angelo Becciu. Papa Francesco è stato subito informato tramite una lettera dell’elezione. Successivamente la notizia è stata diramata a tutti i Gran Priorati, i Sotto Priorati e le Associazioni Nazionali dell’Ordine di Malta nel mondo, insieme ai 110 Stati con i quali lo Smom intrattiene relazioni diplomatiche.



Nato a Brescia nel 1950, Fra’ Marco Luzzago dopo la maturità scientifica dai frati francescani, ha studiato medicina per diversi anni nelle Università di Padova e Parma prima di essere chiamato a gestire le attività familiari. Ha gestito attività commerciali nell'industria dei beni di consumo e nel campo della grande distribuzione, settore in cui ha operato per molti anni. Entrato nello Smom nel 1975 nel Gran Priorato di Lombardia e Venezia, Luzzago ha emesso i voti religiosi solenni nel 2003, e dal 2010 dedica completamente la sua vita all’Ordine trasferendosi nelle Marche per curare una delle Commende. Dal 2011 è Commendatore di Giustizia nel Gran Priorato di Roma dove ricopre la carica di Delegato delle Marche Nord e responsabile della biblioteca. Dal 2017 è consigliere dell’Associazione Italiana dell’Ordine di Malta.



Secondo la Costituzione dell'Ordine, il Luogotenente di Gran Maestro rimane in carica per un anno con gli stessi poteri di un Gran Maestro. Insieme al Sovrano Consiglio, emana i provvedimenti legislativi non previsti dalla Carta Costituzionale, promulga gli atti del governo e ratifica gli accordi internazionali.