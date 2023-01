Padre James Puglisi - Ansa

Dalla denuncia al cambiamento. O, meglio, dalla profezia all’impegno di assecondare la volontà di Dio. Quest’anno, come sempre dal 18 al 25 gennaio, la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ruota intorno a una perentoria affermazione di Isaia: “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Is 1, 17). Siamo nell’VIII secolo a.C. e il profeta si fa portavoce di un Dio che si indigna contro il suo popolo. Alla base, il processo di sfaldamento, innanzitutto etico, che abbraccia ogni aspetto del vivere sociale e della convivenza civile.



La stessa religione, “contaminata” dalla vicinanza con il potere politico, si trasforma in una ritualità formale, puntello per le posizioni di dominio, dove tuttavia non c’è spazio per l’attenzione ai poveri, ai diseredati. Di qui la richiesta dura, durissima, di conversione. Il proseguo del versetto che fa da titolo alla Settimana ecumenica per eccellenza, contiene infatti l’invito ad aiutare gli oppressi, a proteggere gli orfani e a difendere le vedove. Cioè le categorie più “scartate” del tempo. Un invito, di riflesso, a occuparsi degli ultimi di oggi, che viene dal Minnesota, negli Stati Uniti, cui si deve la scelta del tema del 2023, e il sussidio che l’accompagna.



«Come sempre – spiega padre James Puglisi, direttore del Centro Pro Unione, che ha fatto parte della Commissione internazionale di preparazione –, un gruppo locale, nella circostanza espressione dal Consiglio delle Chiese del Minnesota, elabora una bozza da presentare a una Commissione internazionale, che è stata nominata da Fede e Costituzione del Consiglio ecumenico delle Chiese (Cec) e dal Dicastero per l’unità dei cristiani. Si lavora quindi insieme, anche con il gruppo locale, per arrivare a un testo da condividere con tutto il mondo. Un modo di lavorare tanto più significativo quest’anno in cui il tema appare molto legato al territorio statunitense da cui arriva la proposta».

Minnesota, infatti, significa anche George Floyd, il giovane afro-americano ucciso a Minneapolis il 25 maggio 2020 dall’agente di polizia Derek Chauvin che lo teneva fermo impedendogli di respirare. Una vicenda terribile che ha provocato la protesta del movimento “Black lives matter”, letteralmente “Le vite nere contano”. «Gli stessi incontri di preparazione al testo – prosegue Puglisi, frate francescano dell’Atonement – sono avvenuti mentre negli Stati Uniti si manifestava».

Qual è il parallelo tra la denuncia di Isaia e il tempo che stiamo vivendo?

Quando non si rispetta la dignità umana, quando viene meno la tutela dei diritti della persona, oggi come allora la società “si strappa”. Anche il Consiglio delle Chiese cristiane di Milano cui è stato chiesto un approfondimento per il testo italiano (edito dal Centro Pro Unione e dalla Paoline editoriale libri, ndr) sottolinea come questo riguardi ad esempio il tema dei migranti.



Emergenze che chiamano a una risposta comune.

Isaia sottolinea che la divisione tra Nord e Sud del Regno di Israele ha portato a una dispersione. Non più un popolo unito sulla legge del Signore ma in cui il venir meno del rispetto di queste norme ha portato anche a comportamenti immorali e contro la dignità della persona. E Dio, denuncia il profeta, ne è stufo.



Sono parole, quelle di Isaia, molto dure, in un contesto che denuncia anche l’ipocrisia della classe sacerdotale.

Il culto per quanto curato non basta se non cambia il vissuto delle persone. Dio non può più accettare, denuncia Isaia, di vedere mani sporche del sangue dei rispettivi nemici. Sangue che viene dalle ingiustizie, dalle discriminazioni, dal mancato rispetto della creazione.

Ma oggi quali sono soprattutto le ingiustizie?

Si pratica l’ingiustizia, come dice papa Francesco, quando non si dà dignità di persona al povero, che quindi viene messo ai margini, scartato. Ma penso anche alle discriminazioni legate al sesso e ai danni delle donne.



I cristiani in questo senso sono chiamati a testimoniare insieme.

Certo, perché si tratta di problemi che non riguardano solo questa o quella Chiesa cristiana ma tutte, ogni comunità religiosa che professa una fede apostolica senza tradurla in fatti concreti, in vita. In questo senso è quanto mai attuale l’invito a fare bene il bene, a cercare la giustizia. Non secondo gli uomini ma secondo Dio.

Abbiamo detto che il tema della Settimana è stato scelto da un gruppo del Minnesota, regione tristemente nota per essere stata teatro di alcuni dei più terribili gesti di discriminazione razziale degli Usa. Basta pensare all’esecuzione, nel 1862 di 38 indigeni Dakota, il giorno dopo Natale.

Sì, prima abbiamo parlato dell’uccisione di George Floyd ma non bisogna dimenticare le popolazioni indigene, discriminate e costrette a vivere nella riserve. Una questione di cui le Chiese si stanno facendo carico, non solo negli Stati Uniti, ma anche per esempio in Canada. A partire dal riconoscimento delle responsabilità dei cristiani e dall’impegno a restituire i diritti a questi popoli.

Un lavoro, duro, pesante.

E anche molto doloroso. Si tratta di riconoscere le nostre responsabilità per formare la gente alla mentalità evangelica.

Gli appuntamenti: veglie,predicazioni, incontri​

Da Acireale a Padova, anche quest’anno sono tante le iniziative promosse dalle diocesi italiane in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.



A Bologna il cardinale arcivescovo Matteo Zuppi presidente della Cei presiederà il Vespro il 25 gennaio alle 18 in San Paolo Maggiore.

A Padova, invece appuntamento domani alle 20.45 nella Basilica di Santa Giustina per la Veglia di preghiera cui parteciperanno, il vescovo Claudio Cipolla e i rappresentanti del locale Consiglio delle Chiese cristiane. Animerà la serata il coro Shalom.



Tante le iniziative organizzate dalla diocesi di Roma. In particolare a Santa Maria in Trastevere, venerdì 20 gennaio alle 20, guiderà la preghiera il patriarca greco-ortodosso di Alessandria, Teodoro II mentre martedì 24, alle 19, sempre nella basilica di Trastevere, alla preghiera serale della Comunità di Sant’Egidio predicherà il pastore valdese Paolo Ricca.

Ad Assisi il vescovo Domenico Sorrentino presiederà le celebrazioni di mercoledì 18 nel Santuario della Spogliazione e mercoledì 25 nella Cattedrale di San Rufino mentre sarà a Foligno il 20 gennaio nella pro-cattedrale di Sant’Agostino per una liturgia cui parteciperà padre Sebastian Lungu, della Chiesa ortodossa romena.

Appuntamento domani alle 18.30 invece nella parrocchia di Maria Madre della Chiesa in Rossano per l’incontro di preghiera cui parteciperanno l’arcivescovo di Rossano-Cariati, Maurizio Aloise, padre Ioan Manea della Chiesa ortodossa romena di Cosenza, il pastore Stefano Rugna della Chiesa pentecostale Bethel di Rossano e il pastore Adelmo Pereira della Chiesa pentecostale missione cristiana.



Molto ricco il calendario degli appuntamenti a Milano dove stasera alle 18.30 l’arcivescovo Mario Delpini predicherà nel Tempio valdese di via Sforza mentre venerdì 20 gennaio alle 18 Paolo Naso (evangelico, docente alla Sapienza di Roma) interverrà presso la Chiesa metodista di via Porro Lambertenghi sul tema: “Il cristianesimo di fronte a vecchi e nuovi razzismi”.



Tra gli eventi promossi a Firenze dal Consiglio delle Chiese cristiane, martedì 24 gennaio alle 18 presso l’Antica Canonica di San Giovanni, la presentazione del libo di Riccardo Burigana “Alla scoperta dell’unità. Il dialogo ecumenico nel XXI secolo” con il pastore Pawel Gajewski e monsignor Timothy Verdon.

A Torre Annunziata, in Campania, lunedì 23 gennaio alle 19 presso la Comunità evangelica luterana di via Carminiello, alla celebrazione ecumenica interverranno il vescovo di Nola, Francesco Marino e il pastore Alberto Rocchini.



Ci spostiamo in Abruzzo con la diocesi di Avezzano che promuove due appuntamenti (oggi alle 18 nella chiesa metodista di Villa San Sebastiano e il 25 gennaio 18 in San Rocco ad Avezzano) ai quali interverranno il vescovo dei Marsi, Giovanni Massaro, il parroco ortodosso romeno Daniel Mititelu, e la pastora valdese, Hiltrud Stahlberger-Vogel.



Quanto ad Acireale, in Sicilia, lunedì 23 gennaio alle 19 si terrà la celebrazione ecumenica della Parola nella chiesa parrocchiale “San Paolo Apostolo”.

Infine Vicenza, dove il cuore della Settimana sarà la veglia di preghiera di sabato 21 gennaio presieduta dal vescovo Giuliano Brugnotto alle 20.30 nella Basilica dei Santi Felice e Fortunato con la partecipazione di cattolici, evangelici e ortodossi. (Red.Cath.)