Resta ancora ampio il panorama di liturgie eucaristiche trasmesse in diretta tv e social a beneficio di chi non è nelle condizioni di partecipare di persona, o ancora non si sente di farsi fisicamente presente nella sua comunità per la pandemia. La nostra guida, per quanto parziale, vuole essere un aiuto ad orientarsi tra orari e canali e presenta le celebrazioni per orario e piattaforma: da ricordare sempre che il segnale del digitale terrestre è locale (tranne Tv2000 che copre tutto il territorio nazionale) mentre la fruizione in streaming attraverso smartphone, tablet o pc può avvenire ovunque vi sia una buona connessione di rete.



ore 7.30 Messa feriale dal lunedì al sabato in diretta streaming su Telepace, Fano TV, www.santuarioloreto.it e sul canale Youtube "Santa Casa Loreto”



ore 9 Torino: sul sito www.s-croce.it si trovano le indicazioni per seguire in streaming le Messe feriali streaming il lunedì e il mercoledì.



ore 12 Dal lunedì al sabato l'angelus e il rosario è in diretta alle 12 su Vatican News, Sir e Cei (in fb) Telepace e www.santuarioloreto.it e sul canale Youtube "Santa Casa Loreto”





Sabato 8 agosto



Ore 19

Torino – Santuari Dalle 19 di sabato 25 luglio sul sito www.chiesasalute.it è disponibile la trasmissione in differita della Messa prefestiva registrata nella parrocchia-santuario di Nostra Signora della Salute in Borgo Vittoria presieduta dal parroco don Franco Pairona, giuseppino del Murialdo. Benedizione dall’urna di san Leonardo Murialdo.

Diocesi di Lecce: Messa dalla parrocchia San Massimiliano Kolbe con diretta sulla pagina Facebook Don Antonio Murrone Kolbe e sul sito della parrocchia.



Ore 21

Nella piazza del Santuario di Loreto recita del Rosario con l’offerta di tutte le preghiere dei pellegrini. Diretta su Telepace e in streaming su Youtube Santa Casa Loreto e www.santuarioloreto.it.



Domenica 9 agosto



Ore 7

I frati Mercedari cui è affidato il santuario di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari celebrano la Messa in diretta streaming sul sito www.bonaria.eu. Altre celebrazioni eucaritiche lungo la giornata, sempre con diretta online, alle ore 8.30, 10, 11.30, 18.30 e alle 20.

Ore 8

Per la Diocesi di Noto si celebra la Messa domenicale alle ore 08.00. Piattaforma Facebook: Parrocchia S. Giovanni Battista Avola (SR). Celebra Don Fortunato Di Noto, vicario foraneo e fondatore e presidente di Meter.



Ore 8.30

Tv2000, Messa festiva



Ore 9

Dalla diocesi di Livorno consueta diretta della Messa celebrata nel Santuario mariano di Montenero sull’emittente locale Granducato Tv e sulla pagina Facebook del Santuario di Montenero.

Diocesi di Concordia-Pordenone, parrocchia di Bibione: ogni domenica ore 9 sulla pagina Facebook della parrocchia e in tv Media24 per il Friuli e il Veneto orientale la Messa celebrata dal parroco don Andrea Vena.



Ore 9.30

Appuntamento domenicale con la Messa celebrata nel Duomo di Milano dai canonici della Cattedrale. Diretta su ChiesaTv (canale 195), sul portale www.chiesadimilano.it, sul canale Youtube Chiesadimilano e su Radio Mater.



Dal Santuario della Natività di Maria - Regina Montis Regalis a Vicoforte, in diocesi di Mondovì, la Messa celebrata da don Duilio Albarello. Altre due Messe, alle 11 e alle 18, sono celebrate dal rettore don Francesco Tarò, mentre la liturgia delle 16 è presieduta da don Sergio Borsarelli, vice rettore. Tutte le Messe si possono seguire in diretta streaming sul sito www.santuariodivicoforte.it. Messe feriali ogni giorno alle 9 e alle 18, sempre in diretta streaming.



Ore 10

Diretta dal Santuario pontificio di Loreto della Messa presieduta dall'arcivescovo Dal Cin. Diretta su Telepace, Fano Tv, Youtube Santa Casa Loreto e www.santuarioloreto.it. Ogni giorno feriale Messa dalla Santa Casa alle 7.30 in diretta sulle stesse piattaforme tv e social



Canale 5, Messa festiva



Da Lecco la Messa celebrata nella basilica di San Nicolò dal prevosto don Davide Milani. Diretta su TeleUnica (canale 12 e 193 nelle province di Lecco e Sondrio; canale 193 nelle province di Milano, Monza e Brianza, Brescia, Bergamo, Cremona, Pavia, Piacenza e nel Comasco).

Diretta streaming sul canale YouTube della parrocchia di San Biagio in Codogno, diocesi di Lodi, della Messa nell’omonima chiesa parrocchiale, presieduta dal parroco e vicario foraneo monsignor Iginio Passerini.

Torino: sul sito www.s-croce.it le indicazioni per seguire in streaming la Messe delle 10 trasmesse dalle parrocchie Santa Croce e Santissimo Nome di Gesù (Zona Vanchiglietta) presiedute dal parroco don Roberto Populin. Messa feriale in diretta streaming il lunedì e il mercoledì alle 9.

Roccella Ionica - Messa per la gente di mare. Celebrazione presieduta da monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace.

Diretta su Telemia, in streaming www.tedemia.it sui canali Fb delle Diocesi di Locri-Gerace e del giornale diocesano Pandocheion-Casa che accoglie.



Ore 10.30

Bra – Domenica 9 agosto alle 10.30 dal Santuario nuovo della Madonna dei Fiori sul sito www.santuariomadonnadeifioribra.com e sul canale Youtube del Santuario si può seguire la Messa in streaming presieduta dal rettore monsignor Giuseppe Trucco



Diocesi di Macerata: la Messa nella chiesa di San Giorgio celebrata da don Gianluca Merlini è diffusa da Tv Centro Marche (camale 10) ed Emme Tv (canale 89 Marche), in streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook Diocesi di Macerata.

In diretta sulla pagina Facebook “Comunità Pastorale San Benedetto Abate” la S. Messa solenne di Sant’Anna compatrona di Bulgarograsso, celebra don Alessio Bianchi, parroco della comunità pastorale San Benedetto comprendente le parrocchie di Bulgarograsso e Guanzate, e don Pietro Snider, parroco emerito di Bulgarograsso.



Ore 11

Rai Uno, Messa festiva



Ore 11.30

Dalla Basilica di Santa Margherita Ligure, in diocesi di Chiavari, la Messa celebrata dal parroco don Gianemanuele Muratore. Diretta streaming sul canale Youtube delle Parrocchie di Santa Margherita.



Ore 12

Angelus del Papa su Tv2000 e Raiuno.



Ore 18

Diocesi di Trento: Messa in diretta dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Pine'. Celebra il rettore don Piero Rattin, in diretta sul canale Youtube del Santuario.



Ore 19

Su Tv2000, Messa dal Santuario Nostra Signora di Fatima in San Vittorino Romano Messa. Celebra Padre James Gerlett, OMV

La Messa nella parrocchia dell'Immacolata a Macerata, celebrata da don Andrea Leonesi, viene trasmessa su Emme Tv (canale 89 Marche) e in streaming sul canale Youtube Unità pastorale Immacolata Santa Croce Macerata.

Dalla chiesa della Città militare della Cecchignola a Roma la Messa celebrata dal cappellano militare don Salvatore Nicotra con diretta sui profili Facebook e Youtube Parrocchia del Comprensorio Città Militare Cecchignola.



Ore 19.30

Il direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi di Andria don Felice Bacco celebra la Messa nella Basilica di San Sabino a Canosa di Puglia. Diretta streaming: www.sansabinocanosa.it e www.laterradelsole.it.



Ore 20

Dalla diocesi di Lecce la in diretta streaming sulla pagina Facebook Don Antonio Murrone.