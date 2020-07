Una Messa ai tempi della fase 3 del Covid - (Cortesia)

La XVI Domenica del tempo ordinario per il rito romano, VII dopo la Pentecoste per quello ambrosiano, consegna ancora un ampio panorama di liturgie eucaristiche trasmesse in diretta tv e social a beneficio di chi non è nelle condizioni di partecipare di persona, o ancora non si sente di farsi fisicamente presente nella sua comunità. La nostra guida presenta le celebrazioni per orario e piattaforma: da ricordare sempre che il segnale del digitale terrestre è locale (tranne Tv2000 che copre tutto il territorio nazionale) mentre la fruizione in streaming attraverso smartphone, tablet o pc può avvenire ovunque vi sia una buona connessione di rete.



Sabato 18 luglio

Ore 19

Diocesi di Torino: sul sito www.chiesasalute.it la Messa prefestiva nella parrocchia-santuario di Nostra Signora della Salute in Borgo Vittoria presieduta dal parroco don Franco Pairona, giuseppino del Murialdo. Benedizione dall’urna di san Leonardo Murialdo.

Diocesi di Lecce: la Messa nella parrocchia San Massimiliano Kolbe è in diretta streaming sulla pagina Facebook Don Antonio Murrone.



Ore 21

Rosario in diretta da Loreto su Telepace e in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale Youtube Santa Casa Loreto.



Domenica 19 luglio



Ore 7

I frati Mercedari del Santuario di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari celebrano la Messa in diretta streaming sul sito www.bonaria.eu. Altre celebrazioni eucaritiche lungo la giornata, sempre con diretta online, alle ore 8.30, 10, 11.30, 18.30 e alle 20.

Ore 8.00

Diocesi di Noto: in diretta streaming sulla pagina Facebook: Parrocchia San Giovanni Battista Avola (Sr) la Messa celebrata da don Fortunato Di Noto, vicario foraneo, fondatore e presidente di Meter.

Ore 8.30

Su Tv2000 (canale 28 digitale terrestre nazionale) la Messa in diretta dal Santuario Nostra Signora di Fatima in San Vittorino Romano.

Diocesi di Acireale: la Messa da Piano d'Api nel giorno della festa di Maria Santissima della Misericordia, titolare dell'omonima parrocchia, viene diffusa in diretta streaming dalla pagina Facebook Diocesi di Acireale. Presiede don Carmelo Sciuto, direttore dell'Ufficio catechistico diocesano e regionale.



Ore 9

Dalla diocesi di Livorno diretta della Messa celebrata nel Santuario mariano di Montenero sull’emittente locale Granducato Tv e sulla pagina Facebook del Santuario di Montenero.



Ore 9.30

Messa celebrata nel Duomo di Milano dai canonici della Cattedrale. Diretta su ChiesaTv (canale 195), sul portale www.chiesadimilano.it, sul canale Youtube Chiesadimilano e su Radio Mater.

Dal Santuario della Natività di Maria - Regina Montis Regalis a Vicoforte, in diocesi di Mondovì, la Messa celebrata da don Duilio Albarello. Altre due Messe, alle 11 e alle 18, sono celebrate dal rettore don Francesco Tarò, mentre la liturgia delle 16 è presieduta da don Sergio Borsarelli, vice rettore. Tutte le Messe si possono seguire in diretta streaming sul sito www.santuariodivicoforte.it. Messe feriali ogni giorno alle 9 e alle 18, sempre in diretta streaming.

Da Torino in diretta su Rete 7 (canale 12, streaming su www.rete7.cloud) la Messa dalla Basilica di Maria Ausiliatrice, Casa Madre dei Salesiani, dove si venerano le spoglie mortali di san Giovanni Bosco. Presiede don Bruno Ferrero, sdb. Messa feriale in diretta tutti i giorni alle 9.



Ore 10

Su Canale 5 la diretta della Messa nel Santuario Nostra Signora di Fatima in San Vittorino Romano.

Diretta dal Santuario pontificio di Loreto della Messa presieduta dall'arcivescovo Dal Cin. Diretta su Telepace, Fano Tv, Youtube Santa Casa Loreto e www.santuarioloreto.it. Ogni giorno feriale Messa dalla Santa Casa alle 7.30 in diretta sulle stesse piattaforme tv e social.

Monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace, celebra la Messa nella chiesa parrocchiale di Ciminà. Diretta su Telemia, in streaming www.telemia.it e sui canali Facebook della Diocesi di Locri-Gerace e del giornale diocesano Pandocheion-Casa che accoglie.

Da Lecco la Messa celebrata nella basilica di San Nicolò dal prevosto don Davide Milani. Diretta su TeleUnica (canale 12 e 193 nelle province di Lecco e Sondrio; canale 193 nelle province di Milano, Monza e Brianza, Brescia, Bergamo, Cremona, Pavia, Piacenza e nel Comasco).

La Messa dalla parrocchia di Santa Maria di Caravaggio a Milano, celebrata dal parroco don Gennaro Prinza, viene trasmessa sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della parrocchia.

Da San Carlo Canavese, in diocesi di Torino, la Messa in diretta streaming su www.lanostraparrocchia.it dalla parrocchia San Carlo Borromeo. Presiede il parroco don Iulian Herciu. Messa feriale in streaming tutti i giorni alle 18.

Diretta streaming sul canale Youtube della parrocchia di San Biagio a Codogno, diocesi di Lodi, della Messa nell’omonima chiesa parrocchiale, presieduta dal parroco e vicario foraneo monsignor Iginio Passerini. Diretta anche sulla radio parrocchiale di Codogno.

Diocesi di Como: la Messa in diretta dalla Comunità pastorale di Cadorago-Caslino-Bulgorello nella chiesa di san Martino in Cadorago. Presiede il parroco don Alfredo Nicolardi. Diretta su Espansione Tv (canale 19, più Web e social) e in streaming sul canale Youtube del Settimanale della Diocesi di Como.

I frati minori Cappuccini che custodiscono il santuario Madonna d'Ogliastra a Lanusei celebrano la Messa con diretta streaming sulla pagina Facebook Santuario Madonna d'Ogliastra. Messa vespertina, sempre in diretta, alle 18.

Diocesi di Torino: sul sito www.s-croce.it si trovano le indicazioni per seguire in streaming la Messa dalle parrocchie Santa Croce e, alle 18, Santissimo Nome di Gesù (zona Vanchiglietta) presiedute dal parroco don Roberto Populin. Messa feriale in streaming dal lunedì al venerdì alle 9.



Ore 10.30

L'arcivescovo di Trieste Giampalo Crepaldi celebra la Messa nella chiesa parrocchiale di San Giacomo in diretta su Telequattro (canale 10 in regione, e 610 in Veneto), con live steaming su www.telequattro.it, e su Radio Nuova Trieste.

Dalla diocesi di Tortona la Messa in diretta dalla Cattedrale su RadioPnr e in streaming su www.diocesitortona.it.

Diocesi di Macerata: la Messa nella chiesa di San Giorgio celebrata da don Gianluca Merlini è diffusa da Tv Centro Marche (canale 10) ed Emme Tv (canale 89 Marche), in streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook Diocesi di Macerata.



Ore 11

La Messa su Raiuno va in onda in diretta dalla Cattedrale di Velletri.

Dalla chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano a Trivolzio, in diocesi di Pavia, la Messa celebrata dal parroco don Paolo Serralessandri. Diretta streaming sulla pagina Facebook della parrocchia (con link a Youtube). Nella chiesa sono custodite le spoglie di san Riccardo Pampuri.

Dalla Cattedrale di Cremona la Messa in diretta streaming sui canali social della Diocesi, sul portale diocesano e in tv su Cremona1.

Diocesi di Grosseto: Messa in Duomo, diretta su Tv9 TeleMaremma (canale 16 o 48). Streaming su www.tv9italia.it.

Dalla Cattedrale di Palermo in diretta streaming sui profili social dell’Arcidiocesi di Palermo (Facebook e Youtube) la Messa celebrata dal parroco monsignor Filippo Sarullo che al termine premierà i vincitori del concorso fotografico sul Festino di santa Rosalia.



Ore 11.30

Dalla Basilica di Santa Margherita Ligure, in diocesi di Chiavari, la Messa celebrata dal parroco don Gianemanuele Muratore va in diretta streaming sul canale Youtube Parrocchie di Santa Margherita.

Diocesi di Torino: sul sito www.gesunazareno.it si può seguire la Messa in streaming dalla parrocchia Gesù Nazareno (zona corso Francia) affidata ai padri Dottrinari. Presiede il parroco padre Ottorino Vanzaghi.



Ore 12

Angelus del Papa su Tv2000 e Raiuno.

In diocesi di Milano dalla parrocchia di San Pietro in Sala la Messa celebrata dal parroco don Domenico Storri in diretta sulla web radio www.isemprevivi.org/web-radio/, voce dell'omonima associazione espressione della comunità in Zona Fiera che si prende cura delle persone con disagio psichico.



Ore 18

Diocesi di Trento: Messa in diretta dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Pine'. Celebra il rettore don Piero Rattin, in diretta sul canale Youtube del Santuario.

Ore 19

Su Tv2000 la diretta della Messa presieduta dal cardinale vicario De Donatis da piazza Santa Maria in Trastevere a Roma.

La Messa nella parrocchia dell'Immacolata a Macerata, celebrata da don Andrea Leonesi, viene trasmessa su Emme Tv (canale 89 Marche) e in streaming sul canale Youtube Unità pastorale Immacolata Santa Croce Macerata.

Dalla chiesa della Città militare della Cecchignola a Roma la Messa celebrata dal cappellano militare don Salvatore Nicotra con diretta sui profili Facebook e Youtube Parrocchia del Comprensorio Città Militare Cecchignola.



Ore 19.30

Il direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi di Andria don Felice Bacco celebra la Messa nella Basilica di San Sabino a Canosa di Puglia. Diretta streaming: www.sansabinocanosa.it e www.laterradelsole.it.



Ore 20

Diocesi di Lecce: la Messa nel Villaggio Nettuno a Marina di San Foca è in diretta streaming sulla pagina Facebook Don Antonio Murrone.