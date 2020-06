COMMENTA E CONDIVIDI











Appuntamento martedì 9 giugno, alle 18, sul canale YouTube Dehoniane per la presentazione del nuovo libro di Luigino Bruni. In “Più grandi della colpa" (Edizioni Dehoniane Bologna, 264 pagine, euro 18,50) l’autore, coordinatore del progetto Economia di Comunione ed editorialista di Avvenire, propone una rilettura di Samuele, un libro ambientato in un passaggio epocale della storia teologica di Israele, tra la fine del tempo dei Giudici e la nascita della monarchia (che la cronologia classica colloca attorno al Mille a.C.).

È un libro sul confine, un libro del confine. La stessa figura di Samuele è un confine e un passaggio; ultimo giudice e consacratore del primo Re, egli è primizia di una nuova profezia in Israele e nel mondo, ma anche erede dell’arcaica figura del veggente-sciamano, molto comune nei popoli Cananei e in Egitto.Promiscuo e meticcio come tutti i confini, fine e inizio, tramonto e alba, Giacobbe e Israele. Bruni presenterà il volume dialogando con l’economista Pierluigi Sacco e con Marco Tarquinio, direttore di Avvenire (che ha in origine pubblicato i testi ora raccolti nel volume). Modera Pierluigi Cabri, direttore di Edb.