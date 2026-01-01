Trentino, base jumper precipita dalla montagna e muore

Un base jumper sloveno di 39 anni è morto stamani in Trentino dopo essere precipitato a seguito del lancio spiccato dalla cima Capi, tra la Val di Ledro e il lago di Garda. Poco dopo il lancio, l'uomo è andato a sbattere contro la parte alta della parete strapiombante, rimanendo appeso con la vela a due arbusti sulla verticale di cima Capi a circa 600 metri di altezza. L'equipaggio dell'elicottero di soccorso ha calato con il verricello in parete il tecnico dell'elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico, circa 60 metri più a monte. Una distanza di sicurezza per evitare che la vela si gonfiasse per lo spostamento d'aria e precipitasse. Il soccorritore ha attrezzato un ancoraggio e si è calato con la corda fino a raggiungere il base jumper ma per lui, purtroppo, non c'è stato niente da fare.