Bimbo morto per monossido a Brescia, indagato lo zio
di Redazione
La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la morte di un bambino di tre anni deceduto ieri intossicato da monossido di carbonio
1 min di lettura
January 1, 2026
La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in merito alla morte di un bambino di tre anni, deceduto ieri per intossicazione da monossido di carbonio in un'abitazione a Calvagese della Riviera, sulla sponda bresciana del Lago di Garda. A essere iscritto nel registro degli indagati è lo zio del bambino, proprietario dell'appartamento. In casa, al momento della morte, c'erano anche la mamma del bambino e il fratellino di 5 anni. La donna e i due minori erano arrivati in giornata dal Pakistan e si sono messi a dormire senza accorgersi del presunto guasto ad una stufa.
Il Pm di turno di Brescia Iacopo Berardi ha disposto anche il sequestro dell'abitazione a Calvagese della Riviera. Nel frattempo, restano ricoverati in ospedale la madre trentenne e il fratello maggiore, 5 anni, della piccola vittima. Il monossido si sarebbe sprigionato da una stufa che ora sarà oggetto di accertamenti da parte della Procura di Brescia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA