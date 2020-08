COMMENTA E CONDIVIDI











Ultima domenica di agosto, vigilia della ripresa di molte attività, anche nelle parrocchie italiane (che non si sono mai fermate e che in questo periodo estivo si stanno prodigando per accogliere tutti i fedeli nelle condizioni di massima garanzia per la salute di tutti, in un clima di preghiera e fraternità). Per il rito romano la liturgia è quella della XXII Domenica del tempo ordinario, per il rito ambrosiano è la prima Domenica dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore. Per aiutare chi ancora non può o non si sente di partecipare alla Messa di persona offriamo la consueta guida alle celebrazioni in diretta tv, radio e streaming sui diversi canali social. Perché "senza la domenica non possiamo vivere".

Sabato 29 agosto



Dalle 20 sul sito www.chiesasalute.it e sul canale Youtube della parrocchia è disponibile la trasmissione in differita della Messa prefestiva registrata nella parrocchia-Santuario di Nostra Signora della Salute in Borgo Vittoria a Torino. Presiede il parroco don Franco Pairona, giuseppino del Murialdo. Benedizione dall’urna di san Leonardo Murialdo.





Domenica 30 agosto



Ore 7

Tv2000 (canale 28): Messa in diretta dalla Basilica di San Paolo fuori le Mura a Roma.



I frati Mercedari del santuario di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari celebrano la Messa in diretta streaming sul sito www.bonaria.eu. Altre celebrazioni lungo la giornata alle ore 8.30, 10, 11.30, 18.30 e alle 20.





Ore 8.30

Su Tv2000 la diretta della Messa dal Santuario dell’Addolorata in Castelpetroso (Isernia, diocesi di Campobasso).





Ore 9

Dalla diocesi di Livorno diretta della Messa celebrata nel Santuario mariano di Montenero sull’emittente locale Granducato Tv e sulla pagina Facebook del Santuario di Montenero.



Parrocchia di Bibione, in diocesi di Concordia-Pordenone: in diretta sulla pagina Facebook della parrocchia e in tv Media24 per il Friuli e il Veneto orientale la Messa celebrata dal parroco don Andrea Vena. Lunedì 31 la Messa di commiato del parroco sempre in diretta.





Ore 9.30

La Messa celebrata nel Duomo di Milano. Diretta su ChiesaTv (canale 195), sul portale www.chiesadimilano.it e su Radio Mater.



Dal Santuario della Natività di Maria - Regina Montis Regalis a Vicoforte, in diocesi di Mondovì, la Messa domenicale. Altre tre Messe in diretta: alle 11, alle 16 e alle 18. Streaming sul sito www.santuariodivicoforte.it. Messe feriali ogni giorno alle 9 e alle 18, sempre in diretta streaming.





Ore 10

Su Canale 5 la diretta della Messa dal Santuario mariano di Castelpetroso.



L’arcivescovo di Loreto Fabio Dal Cin celebra la Messa in diretta nel Santuario della Santa Casa su Telepace e Fano Tv e in streaming su www.santuariloreto.it e sul canale Youtube Santa Casa Loreto.



La Messa dal Santuario di Nostra Signora di Prestarona a Canolo, celebrata dal vicario generale della diocesi di Locri-Gerace don Pietro Romeo, è in diretta su Telemia, in streaming su www.telemia.it e sui canali Facebook della diocesi di Locri-Gerace e del giornale diocesano Pandocheion-Casa che accoglie.



Sul sito www.s-croce.it le indicazioni per seguire in streaming la Messa delle 10 trasmessa dalle parrocchie Santa Croce e Santissimo Nome di Gesù (zona Vanchiglietta) presieduta dal parroco don Roberto Populin. Messa feriale in streaming il lunedì e il mercoledì alle 9.



Diretta streaming sul canale Youtube della parrocchia di San Biagio in Codogno, diocesi di Lodi, della Messa nell’omonima chiesa parrocchiale.





Ore 10.30

Dal Santuario nuovo della Madonna dei Fiori a Bra (diocesi di Torino), sul sito www.santuariomadonnadeifioribra.com e sul canale Youtube del Santuario, si può seguire la Messa in streaming presieduta dal rettore monsignor Giuseppe Trucco.



Chiesa di San Giorgio (Macerata), celebrante don Krzysztof Sylwester Marciniak: Messa in diretta tv su Centro Marche (canale 10) ed EmmeTv (canale 89 Marche), streaming su canale Youtube e pagina Facebook Diocesi di Macerata.



In diretta dalla parrocchia Sant’Agata di Bulgarograsso (provincia di Como - Diocesi di Milano) la Messa in rito ambrosiano sulla pagina Facebook “Comunità Pastorale San Benedetto Abate”.



Ore 11

Su Raiuno la Messa in diretta dalla chiesa di Santa Maria Maggiore ad Acquaviva delle Fonti (Bari).



In diretta da Assisi, Santuario della Spogliazione, la Messa celebrata sulla pagina Facebook Diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo.





Ore 11.30

Dalla Basilica di Santa Margherita Ligure, in diocesi di Chiavari, la Messa celebrata dal parroco don Gianemanuele Muratore. Diretta streaming sul canale Youtube delle Parrocchie di Santa Margherita.





Ore 12

Angelus del Papa su Tv2000 e Raiuno.

Radio: in diretta su www.isemprevivi.org la diretta della Messa celebrata nella parrocchia di San Pietro in Sala a Milano dal parroco don Domenico Storri, fondatore dell’associazione “I sempre vivi” impegnata nel disagio psichico.





Ore 18

Diocesi di Trento: Messa in diretta dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné. Celebra il rettore don Piero Rattin, in diretta sul canale Youtube del Santuario.





Ore 19

Su Tv2000 la Messa in diretta dal Santuario dell’Addolorata di Castelpetroso (diocesi di Campobasso-Bojano).



Messa dalla chiesa della Città militare Cecchignola. Diretta streaming sui canali Youtube e Facebook Parrocchia del Comprensorio Città Militare Cecchignola.