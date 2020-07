COMMENTA E CONDIVIDI











L’anno liturgico segna per questa prima domenica di luglio la XIV del Tempo ordinario nel rito romano, mentre in quello ambrosiano siamo alla V dopo Pentecoste. Per chi non può o non si sente ancora di partecipare alla Messa dal vivo ecco la nostra consueta guida alle Messe in diretta tv e streaming video organizzata per orario. Ricordiamo come sempre che il segnale tv del digitale terrestre è a diffusione territoriale, mentre lo streaming permette di poter seguire la Messa su smartphone, tablet o pc dovunque, con una buona connessione al Web. Chi volesse segnalare altre dirette per domenica 12 luglio scriva a f.ognibeneavvenire.it

Sabato 4 luglio

Ore 19

Diocesi di Lecce: celebrazione eucaristica nella parrocchia di San Massimiliano Kolbe presieduta da don Antonio Murrone con diretta sulle pagine Facebook Parrocchia San Massimiliano Kolbe Lecce e Don Antonio Murrone.

Diocesi di Torino: sul sito www.chiesasalute.it la Messa prefestiva nel Santuario di Nostra Signora della Salute in Borgo Vittoria. Presiede il rettore don Franco Pairona, giuseppino del Murialdo. Benedizione dall’urna di san Leonardo Murialdo.

Ore 20.30

Nella Cattedrale di Lodi il vescovo Maurizio Malvestiti presiede la Messa per l’ordinazione sacerdotale di don Ernest Zougmorè e don Roberto Pozzi, alunni del Seminario vescovile. Diretta streaming su www.diocesi.lodi.it.

Domenica 5 luglio

Ore 8.30

Su Tv2000 in diretta nazionale (canale 28) la Messa celebrata nel Santuario di Nostra Signora di Fatima a San Vittorino Romano. Celebra padre Michele Babuino, oblato di Maria Vergine.

Dalla diocesi di Noto la Messa nella parrocchia di San Giovanni Battista ad Avola (Siracusa). Celebra don Fortunato di Noto, vicario foraneo, fondatore e presidente dell’Associazione Meter. Diretta streaming sulla pagina Facebook della parrocchia.

Ore 9

Dalla diocesi di Livorno consueta diretta della Messa celebrata nel Santuario mariano di Montenero sull’emittente locale Granducato Tv e sulla pagina Facebook del Santuario di Montenero.

Ore 9.30

Dal Santuario della Natività di Maria - Regina Montis Regalis a Vicoforte, in diocesi di Mondovì, la Messa celebrata da don Duilio Albarello. Altre due Messe, alle 11 e alle 18, sono celebrate dal rettore don Francesco Tarò, mentre la liturgia delle 16 è presieduta da don Sergio Borsarelli, vice rettore. Tutte le Messe si possono seguire in diretta streaming sul sito www.santuariodivicoforte.it. Messe feriali ogni giorno alle 9 e alle 18, sempre in diretta streaming.

Appuntamento domenicale con la Messa celebrata nel Duomo di Milano dai canonici della Cattedrale. Diretta su ChiesaTv (canale 195), sul portale www.chiesadimilano.it, sul canale Youtube Chiesadimilano e su Radio Mater.

Da Torino in diretta su Rete 7 (canale 12, streaming www.rete7.cloud) Messa dal Santuario di Maria Ausiliatrice, Casa Madre dei Salesiani, dove si venerano le spoglie mortali di san Giovanni Bosco. Presiede don Bruno Ferrero, sdb. Messa feriale in diretta tutti i giorni alle 9.

Ore 10

Su Rete4 in diretta nazionale la Messa celebrata nel Santuario di Nostra Signora di Fatima a San Vittorino Romano da padre Carlo Rossi, oblato di Maria Vergine.

Monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace, celebra la Messa nella parrocchia Santa Maria del Pozzo ad Ardore Marina. Diretta su Telemia, in streaming www.telemia.it oltre che sui canali Facebook della Diocesi di Locri-Gerace e del giornale diocesano Pandocheion-Casa che accoglie.

Diocesi di Lodi: dalla parrocchia di San Biagio a Codogno Messa in diretta streaming (canale Youtube della parrocchia) presieduta dal parroco e vicario foraneo monsignor Iginio Passerini. Diretta anche sulla radio parrocchiale di Codogno.

La Messa dalla parrocchia di Santa Maria di Caravaggio a Milano, celebrata dal parroco don Gennaro Prinza, viene trasmessa sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della parrocchia.

Sul sito www.s-croce.it in streaming la Messa dalle parrocchie Santa Croce e Santissimo Nome di Gesù di Torino (zona Vanchiglietta) presieduta dal parroco don Roberto Populin. Vespertina alle 18, sempre in streaming. Messa feriale in diretta dal lunedì al venerdì alle 9.

Da Lecco la Messa celebrata nella basilica di San Nicolò da don Filippo Dotti, responsabile della Pastorale giovanile lecchese. Diretta su TeleUnica (canale 12 e 193 nelle province di Lecco e Sondrio; canale 193 nelle province di Milano, Monza e Brianza, Brescia, Bergamo, Cremona, Pavia, Piacenza e nel Comasco).

Dalla diocesi di Torino la Messa a San Carlo Canavese in diretta streaming su www.lanostraparrocchia.it Messa dalla parrocchia San Carlo Borromeo, presiede il parroco don Iulian Herciu.Messa feriale in streaming anche dal lunedì al sabato alle 18.

Ore 10.30

L’arcivescovo di Trieste Giampaolo Crepaldi celebra la Messa nella parrocchia di Nostra Signora di Sion. Diretta su Telequattro e Radio Nuova Trieste.

Dalla diocesi di Velletri-Segni la Messa nella parrocchia di San Martino a Velletri, retta dai padri Somaschi, presenti da oltre 400 anni. Diretta streaming su canale Youtube e pagina Facebook della parrocchia.

Diocesi di Bolzano: dalla chiesa del Corpus Domini la Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook di don Luigi Carfagnini.

Dalla Cattedrale di Tortona la Messa in diretta streaming su www.diocesitortona.it e su www.RadioPnr.it. Celebra il parroco don Claudio Baldi.

Ore 11

Su Raiuno tradizionale appuntamento con la Messa in diretta, questa domenica dalla chiesa di Santa Maria in Campitelli a Roma, celebrata da monsignor Giacomo Morandi, segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede. Regia di don Simone Chiappetta.

Dalla chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano a Trivolzio, in diocesi di Pavia, la Messa celebrata dal parroco don Paolo Serralessandri. Diretta streaming sulla pagina Facebook della parrocchia (con link a Youtube). Nella chiesa sono custodite le spoglie di san Riccardo Pampuri.

Dal Duomo di Grosseto la Messa in diretta su Tv9 Maremma (canale 16), streaming su www.tv9italia.it. Presiede il parroco monsignor Piero Caretti.

Dalla Cattedrale di Cremona la Messa in diretta streaming sui canali social della Diocesi, sul portale diocesano e in tv su Cremona1.

Ore 11.30

Sul sito www.gesunazareno.it diretta streaming della Messa dalla parrocchia Gesù Nazareno a Torino (zona corso Francia) affidata ai padri Dottrinari. presiede il parroco padre Ottorino Vanzaghi.

Ore 12

Angelus del Papa su Tv2000 e Raiuno.

Il vescovo di Bergamo Francesco Beschi celebra una Messa in suffragio delle vittime del Covid nella cappella sulla vetta della Presolana. Diretta su Bergamo Tv (canali: 21 provincia di Bergamo; 39 Bergamo, Brescia, Milano, Monza, Lodi, Cremona; 42 Brescia e Cremona).

Ore 18

Il vescovo di Padova Claudio Cipolla ordina in Cattedrale due nuovi preti, Eros Bonetto e Luca Gottardo. La Messa viene diffusa in diretta streaming attraverso il canale Youtube della Diocesi di Padova (dalle ore 17.40 un momento di preghiera, preparazione e presentazione dei due ordinandi) e l'emittente Telenordest (canale 19).

L’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice presiede in Cattedrale la Messa nel corso della quale amministra i sacramenti dell’iniziazione cristiana a 17 catecumeni italiani e stranieri. Diretta sui profili social dell’Arcidiocesi di Palermo (Facebook e Yuotube).

Dalla diocesi marchigiana di San Benedetto la liturgia eucaristica presieduta da don Vincenzo Catani nella parrocchia di Santa Caterina d’Alessandria a Comunanza. Diretta su Vera Tv (canale 79) e in streaming sul sito del giornale diocesano www.ancoraonline.it.

In diocesi di Termoli-Larino, dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie a Ururi (Campobasso) la Messa celebrata da don Fernando Manna in diretta su Telemolise2 e in streaming sul canale Youtube e la pagina Facebook Parrocchia Ururi.

Ore 19

Tv2000, in diretta nazionale la Messa celebrata nel Santuario di Nostra Signora di Fatima a San Vittorino Romano da padre Carlo Rossi.

Diocesi di Trapani: la diretta della Messa dalla parrocchia Gesù Cristo Redentore di Alcamo celebrata da don Franco Finazzo sulla pagina Facebook della parrocchia.

Dalla chiesa della Cittadella militare della Cecchignola a Roma la Messa celebrata dal cappellano militare don Salvatore Nicotra con diretta sui profili Facebook e Youtube Parrocchia del Comprensorio Città Militare Cecchignola.

Ore 19.30

Dalla diocesi di Acireale la Messa nella parrocchia del Rosario a Cosentini celebrata da don Benoit Atemengue in diretta streaming sulla pagina Facebook Diocesi di Acireale. Nella liturgia prevista la consegna del mandato agli animatori del Grest. Cosentini ha subito il terremoto del 2018, la celebrazione sarà sulla piazza del paese a causa della chiesa tuttora inagibile.

Il direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi di Andria don Felice Bacco celebra la Messa nella Basilica di San Sabino a Canosa di Puglia. Diretta streaming: www.sansabinocanosa.it e www.laterradelsole.it.