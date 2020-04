COMMENTA E CONDIVIDI













La Domenica della Divina Misericordia vede oggi, ancora una volta, un ricco programma di Messe celebrate dal Papa e dai vescovi italiani diffuse attraverso televisione e web. Eccone una selezione, organizzata per orario. La Messa del Papa



Ore 8.30

Messa in diretta suu Tv2000 dal santuario del Divino Amore a Roma



Ore 9.30

Il cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell’Aquila, celebra nella Chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo in Coppito (L’Aquila). Diretta su LaqTv Abruzzo, streaming su www.aqbox.tv e sulla pagina Facebook Chiesa di L’Aquila



A Napoli è l’emittente Canale 21 a diffondere la Messa celebrata dal vescovo ausiliare monsignor Lucio Lemmo negli studi della stessa emittente



Rai3 Valle d’Aosta trasmette la diretta della Messa celebrata dal vescovo Franco Lovignana, cui segue un’intervista allo stesso presule.



Ore 10

A Torino l’arcivescovo Cesare Nosiglia celebra in diretta su Youtube (link: https://youtu.be/DG72HlIF0lI)



Nel Duomo di Trento la Messa dell’arcivescovo Lauro Tisi trasmessa da Telepace Trento (601 digitale terrestre) oltre che dal portale web della Diocesi e di Vita Trentina.



La Messa presieduta dal vescovo di Nuoro e Lanusei Antonello Mura nella Cattedrale di Nuoro è in diretta su Telesardegna (14 digitale terrestre), su www.telesardegna.net, in streaming sulla pagina Facebook de L’Ortobene e su Radio Barbagia

Messa in diretta anche su Canale 5.



Ore 10.30

Tv2000 e RaiUno (dalle 10.50) trasmettono in diretta la Messa del Papa in diretta dalla chiesa romana di Santo Spirito in Sassia. A seguire il Regina Coeli.



Il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, celebra Messa nella Cappella del Seminario arcivescovile, senza la partecipazione di fedeli. Diretta su TeleNord (canale 88 digitale terrestre) e sui siti www.chiesadigenova.it e www.ilcittadino.ge.it



La Messa celebrata a Bologna dal cardinale Matteo Zuppi nella basilica di Santo Stefano viene trasmessa su E’Tv-Rete7, Trc, Radio Nettuno, in streaming sul sito dell’arcidiocesi, sul canale Youtube e la pagina Facebook di 12Porte.



L’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice celebra in diretta streaming sui profili Facebook, Youtube, Twitter e Telegram dell'Arcidiocesi



Diretta dalla Concattedrale di San Giuseppe in Vasto su Misericordia Tv per la Messa dell’arcivescovo di Chieti-Vasto monsignor Bruno Forte



Ore 11

Il patriarca di Venezia Francesco Moraglia celebra a San Rocco. La Messa può essere seguita in streaming su Facebook di Gente Veneta e in tv su Antenna 3 (canale 13 digitale terrestre) e Rete Veneta (canale 18)



Dal Duomo di Milano la diretta della Messa su Chiesa Tv (195 digitale terrestre), Radio Marconi, www.chiesadimilano.it e il canale Yuotube della diocesi. Presiede la liturgia il vicario generale monsignor Franco Agnesi



Dalla cappella dell’Episcopio di Reggio Calabria la Messa dell’arcivescovo Giuseppe Fiorini Morosini sulla pagina Facebook de L’Avvenire di Calabria



Nel Duomo di Carpi celebra il Vicario generale monsignor Ermenegildo Manicardi. Diretta su TvQui (19 digitale terrestre, streaming www.tvqui.it).



Ore 18

L’arcivescovo di Modena-Nonantola celebra nel Duomo di Modena. Diretta su Trc (11 digitale terrestre e www.modenaindiretta.it) e su TvQui (19 digitale terrestre, www.tvqui.it)



Ore 18.30

L'arcivescovo di Pompei Tommaso Caputo, celebra la Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook Pontificio Santuario di Pompei. Alle 18 diretta anche del Rosario



Ore 19

Messa in diretta su Tv2000 dal santuario del Divino Amore a Roma





A Firenze Proseguono gli atti di affidamento del cardinale arcivescovo Giuseppe Betori davanti alle immagini sacre più care alla devozione popolare. Ieri la preghiera è stata rivolta all’immagine della Madonna di Bocca di Rio (video: http://www.diocesifirenze.it/card-betori-preghiera-di-affidamento-davanti-alla-immagine-della-madonna-di-bocca-di-rio/)