Il momento dell'elezione della nuova superiora generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice avvenuta a Roma nei giorni scorsi - (Figlie di Maria Ausiliatrice)

Un lunghissimo applauso ha siglato, lo scorso 5 ottobre, la scelta, al primo scrutinio, della nuova madre generale, suor Chiara Cazzuola, dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. È la decima successora della co-fondatrice santa Maria Domenica Mazzarello.

Madre Chiara, dopo l’elezione, all’assemblea capitolare ha detto con commozione, umiltà e semplicità, qualità che la caratterizzano: «È una missione più grande di me. Io mi fido del Signore, Roccia eterna, e mi affido a Maria Ausiliatrice che sento molto presente. È lei la vera superiora dell’Istituto, per questo dico “sì” e vi ringrazio della fiducia. So che sarà un cammino che percorreremo insieme».

La madre generale emerita, madre Yvonne Reungoat, l’ha accolta con un abbraccio e un bouquet di fiori variopinti, manifestandole l’affetto di tutta l’assemblea. Anche il rettor maggiore don Ángel Fernández Artime, che è stato chiamato ad entrare nell’Aula capitolare, ha salutato madre Chiara con queste parole: «Ringrazio il Signore per l’esperienza di fede che avete vissuto. Come fratello tra le sorelle vi esprimo la vicinanza di tutta la Famiglia salesiana che vi guarda con affetto. Ricordo che quando circa sette anni fa fui eletto rettor maggiore, don Pascual Chavez Villaneuva, mi disse: “Vai avanti con coraggio, mai ti mancherà la pace perché Gesù ti ripete: Ti basta la mia grazia”».

Suor Cazzuola nasce nel 1955 a Campiglia Marittima, nel Livornese. Entrata nelle Figlie di Maria Ausiliatrice a 18 anni, emette la prima professione il 5 agosto 1975. Laureata in materie letterarie, docente di liceo per diversi anni e anche preside, con l’unificazione delle tre Ispettorie emiliana, ligure e toscana, si inserisce nel Consiglio ispettoriale con il compito di consigliera per la formazione. Nel 2007 viene nominata ispettrice della sua Ispettoria emiliano-ligure-toscana “Madonna del Cenacolo”, con sede a La Spezia, mentre l’anno successivo il Capitolo generale la elegge consigliera visitatrice. Nel sessennio che segue suor Cazzuola visita diverse Ispettorie d’America e d’Europa e matura un’esperienza ricca di salesianità e di interculturalità. Nel 2014 la madre generale Yvonne Reungoat la sceglie come regolatrice del XXIII Capitolo generale durante il quale viene eletta vicaria generale, condividendo in questo modo da vicino l’animazione e il governo con la superiora generale. L’attuale Capitolo generale in corso a Roma si chiuderà il 24 ottobre. Subito dopo l’udienza del Papa prevista per il 22 ottobre in Vaticano.