L'arcivescovo eletto di Matera-Irsina e vescovo eletto di Tricarico, Benoni Ambarus - Siciliani

Arrivano questa mattina le prime nomine di vescovi italiani da parte di Leone XIV. In un caso si tratta dell'accettazione della rinuncia alla guida del governo pastorale dell’arcidiocesi di Lecce, presentata dall'arcivescovo Michele Seccia. Gli succede l'arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta, finora arcivescovo coadiutore della medesima arcidiocesi. Nato in provincia e diocesi di Taranto il 26 agosto 1966, l'arcivescovo Panzetta ricopriva l'incarico di coadiutore dal 28 agosto 2024, dopo essere stato arcivescovo di Crotone-Santa Severina dal 2020, ricoprendo anche l'incarico di amministratore apostolico di Catanzaro-Squillace dal 2021 al 2022.

Nel secondo caso, invece, si tratta della nomina di un nuovo pastore per due Chiese rimaste senza un vescovo titolare. Sono le Chiese di Matera-Irsina e di Tricarico a ricevere il loro nuovo vescovo, che subentra nell’impegno pastorale all’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo, che dallo scorso 13 marzo ha preso possesso della sua nuova diocesi, quella di Cesena-Sarsina Il nuovo pastore della due Chiese della Basilicata, unite in persona episcopi nel 2023 (e tali restano ancora), arriva dal Vicariato di Roma, dove era vescovo ausiliare per l’ambito della diaconia della carità. Si tratta del vescovo Benoni Ambarus, nato in Romania il 22 settembre 1974, e diventato cittadino italiano soltanto lo scorso 28 marzo. Ma Ambarus è vescovo dal 2021, nominato ausiliare di Roma, dopo essere stato dal 2018 al 2021 direttore della Caritas di Roma. Dal 2007 era incardinato nella diocesi di Roma, dopo essere stato ordinato sacerdote nella diocesi romena di Iasi il 29 giugno 2000. Dal 2001 era presenta a Roma con un primo incarico di assistente al Pontificio Seminario Romano Maggiore. L’annuncio della nomina, in contemporanea alla Sala Stampa Vaticana, è stato dato sia a Matera nel Salone degli stemmi dell’Episcopio dall’amministratore diocesano don Angelo Gioia sia a Tircarico dove l’annuncio è stato dato dall’amministratore diocesano monsignor Nicola Urgo nel salone delle udienza del Palazzo vescovile.