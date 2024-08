Paolo Ricca - Foto Nev

Si è spento la scorsa notte a 88 anni a Roma il pastore valdese Paolo Ricca, teologo di fama internazionale, probabilmente il volto più noto del protestantesimo italiano, nonché tra i pionieri del dialogo ecumenico. Nato a Torre Pellice (To) il 19 gennaio 1936 aveva studiato a Roma (1954-58), negli Stati Uniti (1958-59) e a Basilea in Svizzera (1959-61) conseguendo il dottorato in teologia con una tesi sull’Escatologia del IV Evangelo. Consacrato pastore della Chiesa valdese nel 1962, ha esercitato il suo servizio a Forano (1962-66) e a Torino (1966-76). Allievo di Karl Barth, ricorda l’agenzia Nev, ha partecipato come osservatore al Concilio Vaticano II, creando nei lunghi anni della sua vita e dei suoi studi un forte consenso ecumenico. «La sua eredità intellettuale e spirituale, tracciata anche nei numerosi volumi da lui pubblicati, rimane una solida base per la comprensione della fede vissuta e del pensiero umano. Membro della Commissione Fede e Costituzione del Consiglio ecumenico delle chiese (Cec), docente di Storia della chiesa presso la Facoltà valdese di teologia – prosegue Nev -con lui se ne va un punto di riferimento del protestantesimo in Italia e nel mondo».





Autore di numerosissime pubblicazioni e collaboratore anche di Avvenire, dal 1976 al 2002 ha insegnato Storia della Chiesa e per alcuni anni Teologia pratica presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma. In Italia ha contribuito attivamente al lavoro del Sae (Segretariato attività ecumeniche) partecipando a numerose sessioni di formazione. Per due mandati presidente della Società Biblica in Italia, è stato il primo pastore valdese ad avere libertà di parola in San Pietro. Fu nel 2022 su invito del cardinale Gianfranco Ravasi in occasione di una Lectio Petri.





I funerali di Paolo Ricca si terranno sabato 17 agosto alle 9 in Chiesa valdese a Torre Pellice. Subito dopo Ricca sarà tumulato nella tomba di famiglia. Il giorno prima, venerdì 16 dalle 9 alle 11 sarà allestita la Camera ardente presso l'ospedale San Camillo di Roma.