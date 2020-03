L'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, celebra Messa ad Agliate domenica 8 marzo. La celebrazione è stata trasmessa da Rai 3 - Dal sito Chiesadimilano.it

E’ la prima domenica senza Messe festive con partecipazione di popolo in tutta Italia, dopo le due precedenti che avevano coinvolto nel blocco solo alcune regioni del Nord. Molti vescovi cercano di venire incontro al loro popolo, privato della liturgia comunitaria, e celebrano in diretta tv, web e radio. Ecco alcune Messe delle quali è giunta notizia.

Su tutto il territorio nazionale è visibile la Messa diffusa da Tv2000 alle 8.30 in diretta da Cosenza, mentre il circuito Radio InBlu offre sempre live alle 19 ma dal Divino Amore di Roma la liturgia officiata dal cardinale vicario Angelo De Donatis. Lo stesso cardinale presiede la Messa trasmessa in diretta alle 10.55 su RaiUno dalla cappella Gesù Buon Pastore della sede centrale della Cei.

A diffusione territoriale le celebrazioni locali.

Alle 8.30 è il cardinale Giuseppe Petrocchi arcivescovo de L’Aquila, a celebrare la Messa in diretta su LaqTv Abruzzo (canale 73 digitale terrestre, repliche alle 11 e alle 18). La liturgia va anche in streaming sulla pagina Facebook dell’emittente e sul suo sito www.aqbox.tv.

Alle 9.30 il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, celebra in diretta dagli studi tv di Canale 21.

Alle 10 celebra l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve cardinale Gualtiero Bassetti nella cappella dell’episcopio. La diretta è su Umbria Tv (canale 10 del digitale terrestre) ma anche su Youtube (La Voce Pg), Facebook (Chiesa in Umbria) e via radio (Umbria Radio InBlu). Il vescovo di Como Oscar Cantoni celebra alla stessa ora nella basilica di Sant’Abbondio, con la liturgia trasmessa da Espansione Tv e dal canale YouTube “Il Settimanale della diocesi di Como”. Medesimo orario per la Messa del vescovo di Padova Claudio Cipolla diffusa dal canale Youtube della diocesi e da Tv7 Triveneta sul canale 12 del digitale terrestre. Alle 16 Cipolla presiede un atto di affidamento al Signore (diretta Yuotube). Ancora alle 10 la Messa del vescovo di Nuoro Antonello Mura, amministratore apostolico di Lanusei e presidente dei vescovi sardi, che presiede la liturgia domenicale nella cattedrale, ripresa in diretta da Tele Sardegna (repliche alle 15 e alle 18.30). Per le 10 anche l’appuntamento con l’arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba che celebra nel santuario della Madonna delle Grazie (streaming sul canale Youtube e sul sito web dell’arcidiocesi).

Alle 10.30 il cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi presiede la Messa nella cattedrale di San Pietro, liturgia trasmessa in diretta da E’Tv-Rete7 (canale 10 digitale terrestre) e Trc Bologna (canale 15), oltre che su Radio Nettuno, in streaming dal sito www.chiesadibologna.it e su 12Porte (pagina Facebook e canale Yuotube). Anche l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice celebra la Messa alle 10.30, trasmessa in diretta dalla pagina Facebook della diocesi. Alla stessa ora l’arcivescovo di Trieste Giampaolo Crepaldi presiede l’Eucaristia nella cattedrale di San Giusto (diretta su Telequattro, Rai Regione e Radio Nuova Trieste). Alle 11.50 preghiera di affidamento alla Madonna della Salute e alle 12 sul sagrato davanti al santuario benedizione con il Santissimo Sacramento.

Alle 11 l’arcivescovo di Milano Mario Delpini celebra la Messa nella cappella del Policlinico di Milano, dedicata a San Giuseppe. La diretta tv su Rai3 Lombardia è garantita, come le precedenti due domeniche, dalla TgR Rai. Medesimo orario per la diretta della Messa presieduta dal patriarca di Venezia Francesco Moraglia nel Duomo di Mestre (in tv Antenna 3 e Rete Veneta, ma anche in streaming sulla pagina Facebook di Gente Veneta). Al termine atto di affidamento di Venezia e del Veneto a san Michele Arcangelo. Alle 12 le campane della diocesi suoneranno a distesa. Stessa ora, in streaming su Youtube è la Messa dell’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia. Sempre alle 11, ma su Facebook, celebra l’arcivescovo di Spoleto-Norcia Renato Boccardo. Ancora le 11 per la Messa del vescovo di Rieti Domenico Pompili in cattedrale, su diverse piattaforme: in tv su Rtr (canale 174 del digitale terrestre), Youtube nel canale FrontieraTv, sul sito Chiesadirieti.it e sulle frequenze di Mep Radio Organizzazione.

Alle 12 l’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova celebra la liturgia festiva trasmessa in diretta dalla pagina Facebook dell’Avvenire di Calabria. Al termine l’atto di affidamento alla Madonna della Consolazione, patrona di Reggio.

L’arcivescovo di Genova cardinale Angelo Bagnasco ha proposto alle 13.45 di sabato 14 il suo commento al Vangelo domenicale su TeleNord, che propone la replica alle 17 di domenica. Il video è disponibile sul sito della diocesi.

Il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, ha rivolto sabato 14 alle 19 un’invocazione alla Vergine Maria nella basilica della Santissima Annunziata (testo e video su Diocesifirenze.it e ToscanaOggi.it).

A Cagliari l’arcivescovo Giuseppe Baturi ha indetto una giornata di digiuno e di preghiera lunedì 16 marzo, quando compirà un atto di affidamento nella chiesa di Sant’Efisio, per “chiedere al Signore onnipotente e ricco di misericordia di volgere il suo sguardo sulla condizione di sofferenza del nostro Paese, di confortare i nostri cuori e aprirli alla fede e alla speranza, di far ardere la nostra carità perché possiamo consolare i nostri fratelli e perché assumiamo con forza i nostri impegni e responsabilità verso la comunità degli uomini”.