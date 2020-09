Sul bus a Torino - Ansa

Sono 12 i decessi legati al coronavirus nel nostro Paese nelle ultime 24 ore; ieri erano stati 8. I nuovi casi sono 1.108, in calo rispetto ai 1.297 di ieri. Lo rende noto il ministero della Salute. Altri 9 pazienti affetti da coronavirus sono finiti in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, portando il totale a 142. I ricoverati con sintomi sono ora 1.719 (+36), le persone in isolamento domiciliare invece 31.132 (+870).





Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 52.553 tamponi, per un totale di 9 milioni 271.810 dall'inizio dell'emergenza.

L'unica regione senza nuovi positivi è la Valle d'Aosta, al pari della provincia autonoma di Bolzano, mentre l'aumento maggiore di casi si registra in Campania con 218. Al secondo posto il Lazio con 159, poi l'Emilia Romagna 132 e la Lombardia con 109.





Gli attualmente positivi in Italia sono 32.993, con un incremento da ieri di 915 unità (al netto quindi dei guariti).