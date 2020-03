Una corona del Rosario - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











Di fronte al diffondersi del coronavirus, nel nostro Paese da più parti si moltiplicano le iniziative di preghiera. Una delle più originali viene lanciata dal Rinnovamento nello Spirito Santo che promuove una Campagna nazionale, di preghiera appunto, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità competenti e delle indicazioni della Presidenza della Cei.

La preghiera nelle case

La proposta, inaugurata giovedì scorso, prevede che ogni sera nella fascia oraria che va dalle 19 alle 23 ci si unisca in comunione nella recita del Rosario allo Spirito Santo secondo un apposito formulario contenente tutti i testi e le apposite intenzioni. A simboleggiare l’adesione alla preghiera d’intercessione viene chiesto di accendere una luce da collocare accanto a una finestra, sul balcone o fuori della porta di casa. Nella proposta del RnS ogni mistero del Rosario allo Spirito Santo viene meditato e pregato con una particolare intenzione. Ogni "mistero" si apre con un canto seguito dalla lettura di un brano del Nuovo Testamento e da un breve commento tratto dall’Esortazione apostolica “Evangelii gaudium” di papa Francesco.

Salvatore Martinez presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo - Archivio

I misteri