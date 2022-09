Vatican Media

Dal 22 al 25 settembre Matera ospita il XXVII Congresso eucaristico nazionale. Si tratta di un appuntamento molto importante per la Chiesa italiana, in cui viene sottolineata la centralità dell’Eucaristia nella vita di fede personale e comunitaria. Come insegna il Concilio Vaticano II costituisce infatti «la fonte e l’apice (“fons et culmen”) di tutta la vita cristiana» (Lumen Gentium). E il Catechismo sottolinea: «La comunione della vita divina e l’unità del popolo di Dio, su cui si fonda la Chiesa, sono adeguatamente espresse e mirabilmente prodotte dall’Eucaristia. In essa abbiamo il culmine sia dell’azione con cui Dio santifica il mondo in Cristo, sia del culto che gli uomini rendono a Cristo e per lui al Padre nello Spirito Santo ». A Matera il momento culmine dei lavori sarà la visita del Papa che domenica mattina celebrerà la Messa di chiusura dell’evento. Tema del Congresso è “Torniamo al gusto del Pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale“. Ecco un piccola guida dell’appuntamento.





Che cos’è un Congresso Eucaristico?

Un Congresso Eucaristico si deve considerare secondo il Rituale Romano De comunione et de cultu mysterii eucaristici extra missam (1973) n. 109, «come una stazione a cui una Chiesa locale invita le altre chiese della medesima regione o della stessa nazione o del mondo intero". I Congressi Eucaristici sono manifestazioni straordinarie della fede e della pietà eucaristica, particolarmente nella loro dimensione comunitaria e pubblica. Si configurano come "soste d’impegno e di preghiera», di approfondimento dottrinale e di riflessione pastorale per la conversione dei cuori, lo sviluppo della comunione e della missione della Chiesa.

Quali sono le finalità del Congresso Eucaristico?



Con l’impegno dei delegati nazionali e diocesani - e dove esistono dei Comitati nazionali - con l’appoggio delle Conferenze episcopali e dei vescovi ordinari, favorire o prendere quelle iniziative che, in armonia con le disposizioni vigenti della Chiesa, hanno lo scopo di incrementare la comprensione e la partecipazione al Mistero eucaristico in tutti i suoi aspetti: dalla celebrazione al culto extra missam, fino alla irradiazione nella vita personale e sociale.

Quali componenti essenziali costituiscono la celebrazione di un Congresso Eucaristico?

Il Rituale Romano indica al n. 112 come centro di ogni Congresso la celebrazione eucaristica. Le celebrazioni della Parola di Dio e le conferenze possono contribuire ad analizzare i vari aspetti del Mistero Eucaristico suggeriti dal tema del Congresso. La possibilità della preghiera in comune e della adorazione del Santissimo Sacramento in chiese determinate contribuisce a fare interiorizzare questi temi. Infine, le processioni eucaristiche possono aiutare a dare una dimensione pubblica e rituale alla fede eucaristica celebrata, studiata e riaffermata nel corso del Congresso.

La storia

I Congressi Eucaristici sono nati nella seconda metà del secolo XIX in Francia. È stata una donna di nome Emilie Tamisier (1834 - 1910) su ispirazione di san Pier Giuliano Eymard (1811-1868), chiamato "l’Apostolo dell’Eucaristia" a prendere l’iniziativa di organizzare, con l’aiuto di altri laici, sacerdoti e vescovi e con la benedizione del papa Leone XIII, il primo Congresso eucaristico internazionale a Lille (1881), il cui tema era: "L’Eucaristia salva il mondo". Il I Congresso Eucaristico nazionale (Cen) in Italia ebbe luogo a Napoli (1891).





Ecco dunque il programma del Congresso di Matera:





Giovedì 22 settembre

17 Celebrazione inaugurale • P.zza Vittorio Veneto

19.30 Cena presso le Tensostrutture, offerta dalla Coldiretti.

21 Concerto “Ecce panis angelorum • Chiesa di Cristo Re, prima assoluta eseguito dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera in collaborazione con il Conservatorio Duni di Matera (compositore lucano Damiano D’Ambrosio).





Venerdì 23 settembre

9.30 Celebrazioni eucaristiche • Parrocchie della Città: Basilica Cattedrale, Maria Madre della Chiesa, San Pio X, San Paolo, San Giacomo, Immacolata, San Giuseppe Artigiano, Addolorata, Sant’Agnese, Santa Famiglia, Cristo Re.

Preghiera di Adorazione Eucaristica • Nelle chiese del centro (durante il giorno), animata da Associazioni e Movimenti laicali presenti in diocesi.

10.15 Incontro Meditazione • Basilica Cattedrale con monsignor Gianmarco Busca (vescovo di Mantova)

11.30 Incontro Testimonianza. Dibattito nei vari gruppi con raccolta dei contributi emersi.

15.30 Spostamento verso il centro città attraverso servizio navette. Si potranno visitare luoghi della “Carità diffusa”.

16 Liturgia penitenziale • Parrocchie del centro

18 Via Lucis Eucaristica presso i Sassi





Sabato 24 settembre

9.30 Celebrazioni eucaristiche • Parrocchie della Città: Basilica Cattedrale, Maria Madre della Chiesa, San Pio X,San Paolo, San Giacomo, Immacolata, San Giuseppe Artigiano, Addolorata, Sant’Agnese, Santa Famiglia, Cristo Re.

Preghiera di Adorazione eucaristica • Nelle chiese del centro (durante il giorno), animata da Associazioni e Movimenti laicali presenti in diocesi.

10.15 Incontro Meditazione • Basilica Cattedrale con la Giuseppina De Simone (Docente di filosofia della religione e etica generale - Teologia Fondamentale)

11.30 Incontro Testimonianza. Dibattito nei vari gruppi con raccolta dei contributi emersi.

17 Processione eucaristica

21 Spettacolo musicale conclusivo • P.zza Vittorio Veneto





Domenica 25 settembre

9 Celebrazione eucaristica presieduta da papa Francesco a conclusione delle giornate congressuali





