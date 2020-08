La Porziuncola - Archivio

COMMENTA E CONDIVIDI











L'emergenza del Covid-19 non ha fermato la solennità dell’Indulgenza della Porziuncola (noto come il Perdono di Assisi) che si svolge oggi e domani nella Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi. Da mezzogiorno di oggi fino alla mezzanotte di domani 2 agosto tutti i fedeli e pellegrini possono ottenere la misericordia ottenuta nel 1216 dal Poverello di Assisi nella piccola chiesa assisana.

Il programma di quest’anno prevede, in particolare, un itinerario web per i giovani, pensato per far vivere l’esperienza del Perdono di Assisi a chi non potrà essere fisicamente presente, anche a causa dei minori accessi nelle chiese previste dai dispositivi di sicurezza anti assembramento.



La solennità si apre questa mattina alle 11 con la celebrazione eucaristica presieduta dal ministro generale dell’Ordine dei frati minori lo statunitense padre Michael Perry. Al termine ci sarà la cosiddetta processione di «Apertura del Perdono» perché dalle 12 di oggi, fino alle 24 di domani l’Indulgenza plenaria concessa quotidianamente alla Porziuncola si estende a tutte le chiese parrocchiali sparse nel mondo e anche a tutte le chiese francescane.

Alle 19 di oggi, sarà il vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, l’arcivescovo Domenico Sorrentino a guidare i primi Vespri. Seguirà l’offerta dell’incenso da parte del sindaco di Assisi, Stefania Proietti.

Alle 21.30 la Veglia di preghiera serale sarà guidata da padre Matteo Siro, ministro della nuova Provincia dell’«Immacolata Concezione» dei frati minori cappuccini, che unisce Abruzzo, Lazio e Umbria.

Nella giornata di domani sarà possibile partecipare alle numerose celebrazioni eucaristiche previste (alle 6, 8, 10. 11.30, 16.30 e 18) anche in diretta streaming.



La solenne celebrazione delle 11,30 sarà presieduta da monsignor Vittorio Viola, vescovo della diocesi di Tortona e religioso appartenente all’Ordine dei frati minori.

Alle 19 padre Francesco Piloni, ministro provinciale dei frati minori di Umbria e Sardegna presiederà i secondi Vespri della solennità del Perdono.

Per quanto riguarda l’itinerario web, oggi alle 17, sui canali social “Frati Assisi”, si potrà seguire la catechesi penitenziale per preparare l’esperienza della Confessione sacramentale; domani alle 20.30 la Veglia di preghiera in Porziuncola e lunedì 3 agosto alle 11,30 la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Rodolfo Cetoloni, vescovo della diocesi di Grosseto e anch’esso frate minore.

Nei giorni scorsi molti pellegrini hanno partecipato al Triduo caratterizzato dalle meditazioni di monsignor Viola. Per la comunità diocesana è stato un momento anche per rivedere e salutare Viola che nella diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino ha ricoperto per tanti anni diversi incarichi. Nelle sue meditazioni il vescovo di Tortona ha ripercorso i giorni del “Triduo pasquale” di Gesù per disporre il cuore alla celebrazione della Pasqua nel giorno della festa del Perdono.