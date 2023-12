COMMENTA E CONDIVIDI













«Mi hanno eletto “Il più bello d’Italia”, ok. Un concorso che mi ha lanciato nella moda, ma non mi ha cambiato la vita. Me l’ha cambiata Dio, che ti lascia il tuo tempo: fin da bambino premeva per farsi scoprire». Di Edoardo Santini, 21 anni, giornali, tivù e social si occupano da settimane, pubblicando le foto del giovane modello in posa con abiti griffati e sguardo sensuale, accanto ai titoli ad effetto: “Sono il più bello d’Italia e mi faccio prete”, “Da modello sexy al seminario”… Una valanga mediatica che ha preso in contropiede lo stesso Santini: «Ero in ritiro spirituale e mi cercavano giornalisti da tutta Italia – sorride – ma io mi negavo, così hanno “rubato” da Instagram il video con cui comunicavo la mia decisione e ne hanno ritagliato “interviste” che però… non ho mai rilasciato. Allora mi sono detto facciamone una, ma che sia vera!».

Si racconta così ad Avvenire, Edoardo Santini, con l’allegria dei vent’anni, ma deciso a restituire il senso più vero a una scelta che ha spiazzato molti. «Al concorso di bellezza sono arrivato per scherzo – racconta –, non mi sono mai considerato così bello, poi ho vinto». Un trampolino che lo lancia nel mondo della moda, anche se Edoardo sente sempre nel suo animo quella chiamata, che tra sfilate e competizioni di ballo vede crescere in sé grazie ad incontri fondamentali e a volte stupefacenti.

Fino alla decisione un mese fa di entrare nell’anno propedeutico al seminario e vivere in parrocchia. «Sono solo all’inizio, il cammino è lungo, ma adesso io sono felice!».

L’intera intervista uscirà sul sito di Avvenire e sul giornale cartaceo domani, 27 dicembre, nella sezione Catholica.