Si celebreranno domani 6 aprile alle 10.30 nella Arciabbazia di Sankt Ottilien, a Eresing, in Baviera, i funerali di dom Notker Wolf, dal 2000 al 2016 abate primate della Confederazione benedettina. Il religioso 83enne è morto nella tarda serata di martedì 2 aprile a Francoforte sul Meno. Il giorno precedente si trovava in Italia per accompagnare un gruppo di pellegrini sulle orme di san Benedetto. Sentitosi male, aveva fatto ritorno in Germania. Un infarto lo ha colpito mentre trascorreva la notte in un hotel dell’aeroporto.

Werner Wolf, questo il suo nome al secolo, era nato nel 1940 a Bad Grönenbach, in Baviera. Era entrato nell’ordine benedettino nel 1961. Nel suo periodo di formazione aveva studiato oltre che filosofia e teologia a Roma, anche zoologia, chimica inorganica e storia dell'astronomia a Monaco (al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo insegnò dal 1971 al 1978 filosofia della scienza). Nel 1977, a soli 37 anni, era stato eletto arciabate di Sankt Ottilien, incarico che mantenne per 23 anni.

Attraverso libri e numerose apparizioni sui media, dom Wolf era diventato uno degli ecclesiastici tedeschi più conosciuti.

Amante della musica, suonava il flauto e talvolta la chitarra elettrica, si era esibito con i "Feed-Back", una formazione di ex studenti del ginnasio di Sankt Ottilien, una volta anche in apertura di un concerto dei celebri Deep Purple.

L’abate Wolf, si legge in una nota del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, «pure dopo la scadenza del suo mandato, è sempre rimasto vicino alla comunità anselmiana, alla quale ha continuato a rivolgere la sua attenzione e il suo consiglio». Il gran cancelliere, il rettore magnifico e l’intero Ateneo si uniscono nella preghiera, alla sua comunità monastica e nel ricordarlo quale «uomo di fede, di cultura e di grande generosità».