Repole nuovo presidente dei vescovi di Piemonte e Valle d'Aosta

L'arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, il cardinale Roberto Repole, è il nuovo presidente della Conferenza episcopale piemontese, l'elezione è avvenuta durante la sessione ordinaria svoltasi a Susa il 3 marzo. Per il prossimo quinquennio i vescovi hanno scelto la nuova presidenza indicando in Repole il presidente, che così succede al vescovo di Aosta, monsignor Franco Lovignana, che ha guidato la Conferenza dal 5 ottobre 2022. Lo stesso monsignor Lovignana è stato eletto vicepresidente, mentre monsignor Egidio Miragoli, vescovo di Mondovì, è stato confermato segretario.

La regione ecclesiastica Piemonte Valle d'Aosta comprende la gran parte del territorio piemontese e l’intera Valle d’Aosta, includendo due province ecclesiastiche (Torino e Vercelli) e riunendo complessivamente 2.196 parrocchie e oltre 4,5 milioni di abitanti. Nel territorio operano 2.343 sacerdoti, di cui 1.619 secolari e 724 religiosi, oltre a 370 diaconi permanenti.